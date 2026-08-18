Meta, 200 milyar dolarlık davada hakim karşısında

Meta, pazartesi günü sunduğu yeni bir dilekçeyle Yargıç Rogers'tan bir diğer potansiyel bilirkişi tanık Colin Gray'in ifade kapsamının sınırlandırılmasını istedi.

Eyaletler Gray'e, kullanıcıları şirketin tercih ettiği seçimleri yapmaya yönlendirecek şekilde tasarlanan özellikler anlamına gelen "karanlık tasarımlar" (dark patterns) hakkında soru sormayı planlıyor.

Duruşmalarda ifade vermesi beklenen kilit tanıklar arasında Meta'nın kurucusu ve tepe yöneticisi Mark Zuckerberg de yer alıyor.

İsmi belirtilmeyen bir Meta sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, davadaki iddiaları "kesin bir dille reddettiklerini" bildirdi.

Geçen haftaki duruşmada eyaletleri temsil eden bir avukat, Meta'nın mahkeme başvurusunda iddia ettiği gibi 1 trilyon doları aşan bir miktar değil, yaklaşık 200 milyar dolar para cezası talep ettiklerini belirtti.

Avukat, Meta'nın kamuoyunda ve mahkemede sarsıcı bir etki yaratmak amacıyla 1 trilyon dolarlık bu rakamı öne sürdüğüne inandıklarını ifade etti.

Eyaletler, mali cezaların yanı sıra Meta'nın uygulamalarında yapısal değişiklikler yapmasını da talep ediyor.