Meta gelirini artırdı, 18 milyarlık ceza kârı yarıya indirdi

Fransız AFP ajansının haberine göre Mali İşler Direktörü (CFO) Susan Li, analistlerle yapılan toplantıda faaliyetleri ve finansal sonuçları etkileyebilecek hukuki süreçleri izlemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Li, ABD'de önümüzdeki aylarda gençlerin korunmasına ilişkin planlanan çok sayıda davanın da görüleceğini ekledi.

Yasal cezalara ve kâr kaybına rağmen Meta hisseleri yüzde 7'ye varan oranlarda değer kazandı. Yatırımcılar, şirketin yapay zeka alanında yaptığı devasa harcamaların karşılığını arıyor.

CEO Mark Zuckerberg, akıllı gözlükler gibi donanımları geliştiren Reality Labs biriminin mali dengesinin bundan sonra toparlanmasını ve kârlılığa yönelmesini beklediklerini söyledi.

Şirket eylül ayında, gizlilik tartışmaları ile kadınların ve kız çocuklarının rızaları dışında kayda alınması endişelerinin sürdüğü bir dönemde, yalnızca ses odaklı ve kamerasız akıllı gözlük modelini tanıttı.

Fotoğraf, video, müzik, arama ve çeviri özelliklerine sahip akıllı gözlüklerde "Muse" adlı yapay zeka modelinin merkezi bir rol oynayacağı belirtildi.

Yıllık Meta Connect konferansında duyurulan ve sanal bebek benzeri bir aygıt olan "Muse Charm" ise kullanıcıların yapay zeka asistanıyla akıllı telefondan bağımsız etkileşim kurmasını sağlıyor .

Zuckerberg, fikirden cebe girecek bir donanıma dönüşmesi bir yıldan kısa süren cihazın yakında dağıtımına başlayacaklarını söyledi; modelin ABD ve Kanada'da 10 milyon kullanıcıya ulaştığı bilgisi verildi.