Meta gelirini artırdı, 18 milyarlık ceza kârı yarıya indirdi
22.10.2026 09:04
Yapay zeka harcamalarını artıran Meta'nın üçüncü çeyrek geliri beklentileri aşarken, ABD eyaletleriyle yapılan 18 milyar dolarlık uzlaşma net kârı neredeyse yarı yarıya düşürdü.
Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarının çatı şirketi Meta, küresel yapay zeka yarışındaki yatırımlarını hızlandırdığı üçüncü çeyrekte gelir beklentilerini aştı ancak ABD'deki davalar şirketin kârını eritti.
ABD eyaletlerinin neredeyse tamamıyla varılan 18 milyar dolarlık uzlaşma ve mahkeme cezaları, teknoloji devinin bilançosunda doğrudan hissedildi.
Temmuz ve eylül ayları arasındaki dönemde 9,86 milyar dolar kâr açıklayan şirket, yatırımcı beklentilerinin yaklaşık yüzde 50 altında kaldı.
Meta, bu düşüşün uzlaşmayla bağlantılı 9,9 milyar dolarlık yasal giderden kaynaklandığını duyurdu.
Finansal sonuçların açıklanmasından saatler önce New Mexico eyaletindeki davada da ağır bir yaptırım kararı çıktı.
Cambridge Analytica skandalıyla bağlantılı dosyada jürinin şirketi kullanıcıları yanıltmaktan suçlu bulmasının ardından, hakim Meta'nın New Mexico'ya 25 milyar dolar ödemesine hükmetti.
Fransız AFP ajansının haberine göre Mali İşler Direktörü (CFO) Susan Li, analistlerle yapılan toplantıda faaliyetleri ve finansal sonuçları etkileyebilecek hukuki süreçleri izlemeyi sürdürdüklerini belirtti.
Li, ABD'de önümüzdeki aylarda gençlerin korunmasına ilişkin planlanan çok sayıda davanın da görüleceğini ekledi.
Yasal cezalara ve kâr kaybına rağmen Meta hisseleri yüzde 7'ye varan oranlarda değer kazandı. Yatırımcılar, şirketin yapay zeka alanında yaptığı devasa harcamaların karşılığını arıyor.
CEO Mark Zuckerberg, akıllı gözlükler gibi donanımları geliştiren Reality Labs biriminin mali dengesinin bundan sonra toparlanmasını ve kârlılığa yönelmesini beklediklerini söyledi.
Şirket eylül ayında, gizlilik tartışmaları ile kadınların ve kız çocuklarının rızaları dışında kayda alınması endişelerinin sürdüğü bir dönemde, yalnızca ses odaklı ve kamerasız akıllı gözlük modelini tanıttı.
Fotoğraf, video, müzik, arama ve çeviri özelliklerine sahip akıllı gözlüklerde "Muse" adlı yapay zeka modelinin merkezi bir rol oynayacağı belirtildi.
Yıllık Meta Connect konferansında duyurulan ve sanal bebek benzeri bir aygıt olan "Muse Charm" ise kullanıcıların yapay zeka asistanıyla akıllı telefondan bağımsız etkileşim kurmasını sağlıyor.
Zuckerberg, fikirden cebe girecek bir donanıma dönüşmesi bir yıldan kısa süren cihazın yakında dağıtımına başlayacaklarını söyledi; modelin ABD ve Kanada'da 10 milyon kullanıcıya ulaştığı bilgisi verildi.
Yapay zeka modellerinin yüksek işlem gücü gerektirmesi, dünya genelinde yeni veri merkezleri kurma yarışını büyütüyor.
Mülk ve ekipman alımlarını kapsayan sermaye harcamalarını eylül çeyreğinde 35 milyar dolar olarak duyuran Meta, 41 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı.
Yatırımcı belgesine göre yıl genelindeki harcamaları 85 milyar doları aşan şirket, temmuz ayında 2026 toplam harcama tahminini 130 milyar dolardan 145 milyar dolara çıkarmıştı. Bu tutar, şirketin 2025 yılındaki harcamalarının neredeyse iki katına işaret ediyor.
Meta, yapay zeka yol haritasını finanse etmek amacıyla oy hakkı taşımayan yeni bir hisse sınıfı ihraç edeceğini de duyurdu.
Şirketin borsa bildiriminde, kasım ayında Kaliforniya'da oylanabilecek milyarderler vergisi (Proposition 40) nedeniyle Zuckerberg'in hisse satmak zorunda kalması halinde oy gücünün yaklaşık yüzde 53 veya altına inebileceği endişesi yer aldı.
Mevcut hissedarlara sahip oldukları her hisse karşılığında bir adet C Sınıfı yeni pay verilecek; böylece Zuckerberg yeni vergileri karşılamak için bu hisseleri satabilecek ve oy gücünü koruyabilecek.