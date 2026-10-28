Meta ve Snapchat sanık sandalyesinde. İki genç teknoloji devlerini mahkemeye verdi

Çocuk yaşta ellerine aldıkları akıllı telefonların ekranları başında saatlerce kaybolan iki genç, teknoloji devlerini mahkeme salonunda sanık sandalyesine oturtuyor.

Instagram ve Facebook'un sahibi Meta ile Snapchat'in çatı şirketi Snap, platformlarını bile isteye bağımlılık yapacak şekilde tasarlayarak gençlerin ruh sağlığını bozdukları suçlamasıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles'ta jüri karşısına çıkıyor.

Reuters ajansının haberine göre dava dosyalarında isimleri gizli tutulan iki davacıdan biri, Illinois'ten henüz 16 yaşındaki S.J., diğeri ise Mississippi'den 18 yaşındaki K.D.B. Henüz 3-4 yaşlarında YouTube izlemeye başladıklarını, 9 yaş civarında da diğer sosyal ağlara adım attıklarını belirten gençler, bitmek bilmeyen akışlar ve otomatik video oynatma gibi özelliklerin kendilerini birer kompulsif kullanıcıya dönüştürdüğünü söylüyor.

İddialara göre bu dijital bağımlılık, gençlerde depresyon, şiddetli kaygı ve yeme bozukluğu gibi ağır psikolojik yaralar açtı.

Birkaç hafta sürmesi öngörülen davada doğrudan Silikon Vadisi'nin tepe isimleri ifade verecek.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram Başkanı Adam Mosseri ve Snap CEO'su Evan Spiegel'in bizzat tanık kürsüsüne çıkması bekleniyor.

Aslında süreç dört büyük platformu hedef alarak başlamıştı.

Gençler başlangıçta Meta ve Snap'in yanına TikTok ile Google bünyesindeki YouTube'u da eklemişti.

Ancak yargılama aşamasına geçilmeden TikTok ve YouTube taraflarla uzlaşma yolunu seçti; 16 yaşındaki S.J. ise Meta ile olan dosyasını da anlaşmayla kapattı.

Böylece Los Angeles'taki duruşmada iki genç kızın Snap'e yönelik suçlamalarıyla Mississippi'den K.D.B.'nin Meta'ya yönelttiği iddialar ele alınıyor.

Meta ve Snap duruşma öncesinde Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Carolyn Kuhl'a başvurarak iki davanın birbirinden ayrılmasını talep etti.

Şirketler iki farklı vakanın tek potada eritilmesinin jürinin kafasını karıştıracağını ve delilleri birbirine düşüreceğini savunsa da Yargıç Kuhl henüz bu talep hakkında nihai bir karar vermedi.