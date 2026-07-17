Metinleri gören son kişiydi. Trump konuştukça bahis oynadı, gelirini katladı
17.07.2026 10:56
ABD Başkanı Trump'ın teleprompter operatörü, başkanın konuşmalarında "hangi kelimelerin geçeceğine" ilişkin bahis oynamakla suçlanıyor. Bahislerden 100 bin dolar kazanan Perez, Trump'ın konuşma metinlerini önceden gören son isimlerden biriydi.
100 BİN DOLARDAN FAZLA PARA KAZANDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir teleprompter operatörlüğünü yapan bir yetkilinin Kalshi adlı tahmin piyasasında ABD Başkanı'nın konuşmaları üzerine bahis oynayarak on binlerce dolar kazandığı iddia edildi.
Kaynaklara göre, 2016 yılından beri Trump'ın teleprompter operatörü olan Gabriel Perez, başkanın konuşmaları hakkında edindiği gizli bilgileri kullanarak 100 bin dolardan fazla para kazandı.
Kalshi isimli platformda kullanıcılar, bir konuşma sırasında belirli kelimelerin, ifadelerin ya da konuların dile getirilip getirilmeyeceği üzerine bahis oynayabiliyor.
Kaynaklara göre platform, şüpheli faaliyetler tespit edilmesinin ardından düzenleyici kurum olan Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na ihbarda bulundu.
TRUMP'IN 12'DEN FAZLA KONUŞMASINA BAHİS OYNADI
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, durumun ortaya çıkmasının ardından Perez'in ücretsiz idari izne çıkarıldığını söyledi. Leavitt, Trump ile konu hakkında görüştüğünü ve Trump'ın durumu "rezalet" olarak tanımlayarak Perez'i ücretsiz izne çıkarma kararını kendisinin verdiğini belirtti.
Yetkililer, Perez'in yalnızca şubat ayında yapılan Birliğin Durumu konuşmasına değil, üç aylık süreçte Trump'ın 12'den fazla konuşmasına ilişkin bahis oynadığını tespit etti.
Bahis oynandığı öne sürülen konuşmalar arasında aralık ayındaki prime-time konuşması, ocak ayında İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşması ve mart ayında Onur Madalyası törenindeki açıklamaları da yer aldı.
KONUŞMA METİNLERİNE ÖNCEDEN ERİŞİMİ VARDI
Perez'in Trump'ın ilk başkanlık kampanyasından bu yana teleprompter operatörü olarak görev yaptığı belirtildi.
Kaynaklara göre Perez, Trump'ın hazırlanmış konuşmalarını yayımlanmadan önce gören son isimlerden biri konumundaydı ve çoğu zaman Trump'ın son dakika yaptığı değişiklikleri de metne işliyordu.
Perez daha önce de 6 Ocak 2021'de Kongre Binası baskını öncesinde Trump'ın konuşma metninde yapılan değişiklikler nedeniyle incelemeye konu olmuştu.
BAHİS OYNADI, KONUŞMA SIRASINDA DEĞİŞTİRDİ
Kaynaklar, Trump'ın hazırlanan metinden saparak bazı bölümleri atladığı anlarda Perez'in konuşma devam ederken bahislerini geri çektiğinin tespit edildiğini iddia etti.
Trump'ın hazırlanan metinlere sık sık bağlı kalmadığı biliniyor. Trump ocak ayında Detroit Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, "Zamanın yaklaşık yüzde 80'inde teleprompter'in çıkıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
PLATFORM KURALLARINI DEĞİŞTİRDİ
Soruşturmanın odağındaki tahmin piyasası platformu Kalshi'nin, çalışanların görevleri nedeniyle edindikleri kamuya açık olmayan bilgilerle bahis oynamasını yasakladığı ifade edildi. Şirketin geçen ay kullanıcılarından çalıştıkları kurum hakkında bilgi istemeye başladığı belirtildi.
TAHMİN PİYASALARINDA İÇERİDEN BİLGİ SORUŞTURMALARI ARTIYOR
ABD Adalet Bakanlığı da son aylarda tahmin piyasalarında içeriden bilgi kullanımıyla ilgili ilk iki davayı açtı.
Davalardan biri, devrik Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalanmasına ilişkin bahis oynadığı iddia edilen bir özel kuvvetler askerini, diğeri ise şirket içi arama verilerini kullanarak bahis yaptığı öne sürülen bir Google çalışanını kapsıyor.
"DÜNYA BİR KUMARHANEYE DÖNÜŞTÜ"
Trump geçmişte tahmin piyasalarını eleştirse de nisan ayında yaptığı açıklamada Kalshi ve Polymarket gibi platformların ABD'de faaliyet göstermesini desteklediğini söylemişti.
Trump, "Ne yazık ki dünya bir bakıma kumarhaneye dönüştü. Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde bu tür bahis sistemleri var. Kavramsal olarak hiçbir zaman çok desteklemedim ama gerçek bu." ifadelerini kullanmıştı.
Trump Media & Technology Group, geçen ekim ayında kendi tahmin piyasası platformunu geliştirmeyi değerlendirdiğini duyurmuştu.