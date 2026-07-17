Metinleri gören son kişiydi. Trump konuştukça bahis oynadı, gelirini katladı

Trump geçmişte tahmin piyasalarını eleştirse de nisan ayında yaptığı açıklamada Kalshi ve Polymarket gibi platformların ABD'de faaliyet göstermesini desteklediğini söylemişti.

Trump, "Ne yazık ki dünya bir bakıma kumarhaneye dönüştü. Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde bu tür bahis sistemleri var. Kavramsal olarak hiçbir zaman çok desteklemedim ama gerçek bu." ifadelerini kullanmıştı.

Trump Media & Technology Group, geçen ekim ayında kendi tahmin piyasası platformunu geliştirmeyi değerlendirdiğini duyurmuştu.