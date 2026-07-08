Miçotakis'in yürüyüşü neden sosyal medyanın diline düştü?
08.07.2026 18:15
Son Güncelleme: 08.07.2026 18:34
36. NATO Liderler Zirvesi içim Türkiye’de bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, zirvenin ikinci gününde toplantı alanına giderken kameralara yansıyan yürüyüşüyle sosyal medyada gündem oldu.
Anadolu Ajansı
Görüntülerde mavi halı üzerinde beraberindeki heyetle ilerleyen Miçotakis’in yürüyüş tarzı, kısa sürede yüzlerce kullanıcının yorumlarına konu oldu.
Anadolu Ajansı
Miçotakis, dün de Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından karşılanırken çalan Ceddin Deden Neslin Baban marşıyla gündem olmuştu.
Anadolu Ajansı
Mehter marşı görüntüleri, Yunan medyasında da gündem oldu.