Microsoft'tan 60 bin çalışanına gönüllü işten ayrılma teklifi

Teknoloji şirketleri bir yandan çalışan sayılarını azaltırken diğer yandan yapay zeka altyapılarına yönelik yatırımlarını artırıyor.

Amazon, Microsoft, Alphabet ve Meta'nın yalnızca bu yıl yapay zeka veri merkezleri, çipler ve bilgi işlem altyapılarına toplam yaklaşık 700 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.

Microsoft, temmuz ayında yaptığı açıklamada nisan-haziran döneminde 41 milyar dolar harcama gerçekleştirdiğini ve temmuz-eylül döneminde bu tutarı 50 milyar dolara yükseltmeyi öngördüğünü bildirmişti.

Bununla birlikte şirket, 2026 takvim yılına ilişkin toplam harcama tahminini 190 milyar dolardan 175 milyar dolara düşürdü.

Microsoft Finans Direktörü Amy Hood, harcamaların yaklaşık üçte ikisinin, başta çipler olmak üzere kullanım ömrü görece kısa varlıklara ayrıldığını belirtti.

Hood, bu yatırımların hem yapay zeka hem de diğer bilgi işlem altyapılarına yönelik müşteri talebinden kaynaklandığını ifade etti.