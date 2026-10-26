Microsoft'tan 60 bin çalışanına gönüllü işten ayrılma teklifi
26.10.2026 22:02
Teknoloji devi Microsoft, yapay zeka yatırımlarını artırırken maliyetleri düşürmek amacıyla yaklaşık 60 bin çalışanına gönüllü işten ayrılma paketi sundu.
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, yapay zekaya milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı sürdürürken iş gücünü azaltmaya yönelik yeni bir adım attı.
Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 bin çalışanına mali destek karşılığında gönüllü olarak işten ayrılma seçeneği sunduğunu duyurdu.
Microsoft sözcüsü, programın ABD, Kanada, Hindistan ve İngiltere'deki belirli ekiplerde, başkan yardımcısı ve altındaki pozisyonlarda çalışanları kapsadığını belirtti.
Veri merkezleri, satış ve pazarlama birimlerinde görev yapan bazı çalışanlar ise programın dışında tutuldu.
ÇALIŞANLARIN YÜZDE 27'SİNİ KAPSIYOR
Microsoft'un İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Amy Coleman, çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda, gönüllü ayrılma programının şirketin değişime yaklaşımındaki dönüşümün bir parçası olduğunu belirtti.
Coleman, programın çalışanlara daha fazla esneklik sağlamayı ve kariyerlerinin sonraki aşamasını şekillendirmeleri için yeni seçenekler sunmayı amaçladığını ifade etti.
Şirketin haziran ayı sonu itibarıyla dünya genelinde 223 bin çalışanı bulunuyordu. Bu sayı, 2025 yılı sonunda 228 bin seviyesindeydi.
Yeni gönüllü ayrılma programından yararlanabilecek 60 bin kişi, Microsoft'un toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 27'sini oluşturuyor.
BU YIL İKİNCİ KEZ AYRILMA PROGRAMI SUNULUYOR
Microsoft, bu yıl ikinci kez çalışanlarına gönüllü ayrılma programı sunuyor.
Şirket, nisan ayında ABD'deki çalışanlarının yaklaşık yüzde 7'sine erken emeklilik seçeneği sunmuştu.
CNBC'nin aktardığına göre, söz konusu programa katılma hakkı bulunan çalışanların yaklaşık yüzde 30'u teklifi kabul etmişti.
Microsoft ayrıca temmuz ayında, özellikle Xbox oyun bölümünü etkileyen yaklaşık 5 bin kişilik işten çıkarma gerçekleştirmişti.
Şirketin bu hafta yeni çeyreklik finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
Microsoft'un kararı, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarını hızlandırdığı ve istihdam politikalarını yeniden düzenlediği bir dönemde geldi.
Yapay zekanın istihdam üzerindeki olası etkileri tartışılmaya devam ederken, Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei de teknolojinin kitlesel iş kayıplarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.
Son dönemde birçok büyük teknoloji şirketi çalışan sayısını azaltmaya yönelik adımlar attı.
Netflix'in iş gücünün yaklaşık yüzde 6'sına karşılık gelen bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı bildirildi.
Çevrimiçi açık artırma platformu eBay, bu ay bin çalışanıyla yollarını ayırırken, yılın önceki döneminde de 800 kişiyi işten çıkarmıştı.
Meta ise mayıs ayında küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 8 bin çalışanını işten çıkarmıştı. Şirket, nisan ayında 6 bin kişilik yeni işe alım planını iptal ederken 7 bin çalışanını da yapay zeka odaklı görevlere kaydıracağını duyurmuştu.
Uber eylül ayında yaklaşık 3 bin çalışanını etkilemesi beklenen işten çıkarma planını açıklarken, Amazon ocak ayında dünya genelinde 16 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirmişti.
Teknoloji şirketleri bir yandan çalışan sayılarını azaltırken diğer yandan yapay zeka altyapılarına yönelik yatırımlarını artırıyor.
Amazon, Microsoft, Alphabet ve Meta'nın yalnızca bu yıl yapay zeka veri merkezleri, çipler ve bilgi işlem altyapılarına toplam yaklaşık 700 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.
Microsoft, temmuz ayında yaptığı açıklamada nisan-haziran döneminde 41 milyar dolar harcama gerçekleştirdiğini ve temmuz-eylül döneminde bu tutarı 50 milyar dolara yükseltmeyi öngördüğünü bildirmişti.
Bununla birlikte şirket, 2026 takvim yılına ilişkin toplam harcama tahminini 190 milyar dolardan 175 milyar dolara düşürdü.
Microsoft Finans Direktörü Amy Hood, harcamaların yaklaşık üçte ikisinin, başta çipler olmak üzere kullanım ömrü görece kısa varlıklara ayrıldığını belirtti.
Hood, bu yatırımların hem yapay zeka hem de diğer bilgi işlem altyapılarına yönelik müşteri talebinden kaynaklandığını ifade etti.