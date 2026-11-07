Microsoft'u veri merkezi şantiyesine baskın

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da teknoloji devi Microsoft için inşa edilen yapay zeka veri merkezi şantiyesi, Avrupa genelinde iki güne yayılan eylemlerde yüzlerce aktivist tarafından işgal edildi.

Sloterdijk bölgesindeki inşaat sahasına polis ekiplerinin varlığına rağmen güvenlik bariyerlerini aşarak giren göstericiler, çalışmaları durdurdu.

Hollanda haber ajansı ANP, polisin şantiyeye giren 150 ila 200 göstericiyi gözaltına aldığını, diğer eylemcilerin ise alandan kendi istekleriyle ayrıldığını bildirdi.

İklim ve adalet odaklı faaliyet yürüten Geef Tegengas kolektifi ile çevre örgütü Fossielvrij mensuplarının yer aldığı gösteride aktivistler, inşaat halindeki duvarlara Microsoft karşıtı sloganlar yazdı ve siyasi sloganlar attı.

Alana giren eylemcilerin bir kısmı vinçlere tırmanırken, bazıları da balonlar asarak dans etti.

Geef Tegengas Sözcüsü 30 yaşındaki Nathan Timmer, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, tesisin Amsterdam'daki tüm hanelerin toplamı kadar elektrik ve aşırı miktarda su tüketeceğini belirtti.

Timmer, veri merkezinin yapay zeka destekli savaşları kolaylaştırmak ve Gazze'deki soykırımda kullanılmak amacıyla işletileceğini savundu.

Eylemcilerden Sam van der Beek ise "Bu veri merkezleri dünyamızı yok ediyor. Tükettikleri kaynaklar yüzünden dünya yaşanmaz hale geliyor. Bugün burada olmamızın sebebi budur" dedi.

ŞANTİYE SAHİBİ DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI

Tesisin mülkiyetini elinde bulunduran, Brookfield bünyesindeki Oaktree tarafından desteklenen ve sahaya 1 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlayan Pure Data Centres, yerel paydaşlarla iletişim içinde olduğunu bildirdi.

Şirket açıklamasında, "Alandakilerden güvenli şekilde dışarı çıkmalarını, proje ve endişeleri hakkında bizimle diyalog kurmalarını saygıyla talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Microsoft ise insanların projeye yönelik güçlü hislerini anladıklarını ve bunu barışçıl şekilde dile getirme haklarına saygı duyduklarını fakat yasa dışı eylemleri onaylamadıklarını kaydetti.