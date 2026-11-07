Microsoft'u veri merkezi şantiyesine baskın
07.11.2026 08:38
Yapay zekanın tükettiği elektrik ve su miktarına tepki gösteren yüzlerce aktivist, Hollanda'da Microsoft'a ait veri merkezi inşaatını basarak çalışmaları durdurdu.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da teknoloji devi Microsoft için inşa edilen yapay zeka veri merkezi şantiyesi, Avrupa genelinde iki güne yayılan eylemlerde yüzlerce aktivist tarafından işgal edildi.
Sloterdijk bölgesindeki inşaat sahasına polis ekiplerinin varlığına rağmen güvenlik bariyerlerini aşarak giren göstericiler, çalışmaları durdurdu.
Hollanda haber ajansı ANP, polisin şantiyeye giren 150 ila 200 göstericiyi gözaltına aldığını, diğer eylemcilerin ise alandan kendi istekleriyle ayrıldığını bildirdi.
İklim ve adalet odaklı faaliyet yürüten Geef Tegengas kolektifi ile çevre örgütü Fossielvrij mensuplarının yer aldığı gösteride aktivistler, inşaat halindeki duvarlara Microsoft karşıtı sloganlar yazdı ve siyasi sloganlar attı.
Alana giren eylemcilerin bir kısmı vinçlere tırmanırken, bazıları da balonlar asarak dans etti.
Geef Tegengas Sözcüsü 30 yaşındaki Nathan Timmer, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, tesisin Amsterdam'daki tüm hanelerin toplamı kadar elektrik ve aşırı miktarda su tüketeceğini belirtti.
Timmer, veri merkezinin yapay zeka destekli savaşları kolaylaştırmak ve Gazze'deki soykırımda kullanılmak amacıyla işletileceğini savundu.
Eylemcilerden Sam van der Beek ise "Bu veri merkezleri dünyamızı yok ediyor. Tükettikleri kaynaklar yüzünden dünya yaşanmaz hale geliyor. Bugün burada olmamızın sebebi budur" dedi.
ŞANTİYE SAHİBİ DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI
Tesisin mülkiyetini elinde bulunduran, Brookfield bünyesindeki Oaktree tarafından desteklenen ve sahaya 1 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlayan Pure Data Centres, yerel paydaşlarla iletişim içinde olduğunu bildirdi.
Şirket açıklamasında, "Alandakilerden güvenli şekilde dışarı çıkmalarını, proje ve endişeleri hakkında bizimle diyalog kurmalarını saygıyla talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.
Microsoft ise insanların projeye yönelik güçlü hislerini anladıklarını ve bunu barışçıl şekilde dile getirme haklarına saygı duyduklarını fakat yasa dışı eylemleri onaylamadıklarını kaydetti.
EYLEMLER 16 ÜLKEYE YAYILIYOR
Amsterdam'daki baskın, çevre ve dijital haklar örgütlerini bir araya getiren Stop Dirty Data Centres (Kirli Veri Merkezlerini Durdurun) koalisyonunun cuma ve cumartesi günleri için 16 ülkede örgütlediği protestoların başlangıcı oldu.
Koalisyon, mevcut merkezlerin kapatılmasını istemediklerini ve teknolojik ilerlemeye karşı olmadıklarını, hükümetler açık ve net kurallar koyana kadar büyük çaplı tesis inşaatlarının durdurulmasını talep ettiklerini duyurdu.
Protesto takviminde İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir yürüyüş, Polonya'nın başkenti Varşova'da parlamento binası önünde eylem ve Danimarka'da bulunan başka bir Microsoft veri merkezine yönelik gösteri yer alıyor.
Hakkında planlama yapılan, inşaatı süren veya halihazırda işletilen yaklaşık 200 veri merkezinin bulunduğu Hollanda, sektörün yoğunlaştığı ülkeler arasında geliyor.
Yapay zeka sistemleri için kurulan veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu yoğun işlem gücü, genellikle fosil yakıtlara dayanan elektrik şebekeleri üzerindeki yükü artırırken, ısınan sunucuları soğutmak için yüksek miktarda su kullanılıyor.
Tesislerin çevreye etkisi, yaydığı gürültü, kirlilik, yarattığı görsel tahribat ve fiilen ne kadar istihdam sağladığına ilişkin küresel tepkiler genişliyor.
Söz konusu merkezlerin konut alanları ve diğer işletmelerle kıt kaynaklar için rekabet ettiğini belirten eylemciler, özel teknoloji devlerinin güç toplamasının kişisel ve ulusal güvenliğe risk oluşturabileceğini savunuyor.
Teknoloji şirketleri ise bu tesislerin yapay zeka ve bulut bilişime yönelik küresel talebi karşılamak, işletmeler, hükümetler ve tüketiciler için temel altyapıyı sağlamak adına vazgeçilmez olduğunu dile getiriyor.
Tepkiler İspanya, Hindistan ve ABD hattında yayılırken, ABD'de Demokratların Kongre denetimini kazanarak yapay zeka sektörüne katı düzenlemeler getirebileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde sert düşüş kaydedildi.
AVRUPA GENELİNDE SORUŞTURMALAR ARTIYOR
Avrupa Birliği (AB), üretkenliği artırmak için yapay zeka alanında ABD ve Asya ile rekabet etme hedefi ile kamu yararını gözeten sıkı denetim mekanizmaları arasında kalıyor.
Reuters'ın haberine göre AB Komisyonunun dijital teknolojilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, Avrupa'nın yapay zeka gelişimini desteklemek için daha fazla veri merkezine ihtiyacı olduğunu ancak sürecin dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
Bölgede çip üretim kapasitesine, yapay zeka girişimlerine ve dev fabrikalar kurma planlarına yatırım yapıldığına işaret eden Virkkunen, "Vatandaşların, veri merkezleri yüzünden enerji faturalarının tavan yapmayacağına, elektrik kesintileri yaşanmayacağına ve bu projelerle çevrenin yok edilmeyeceğine güvenebilmeleri son derece önemli" dedi.
Veri merkezlerine yönelik yasal süreçler kıta genelinde de sertleşiyor; Finlandiya'da Google'a ait bir proje arazi temizleme çalışmaları nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya.
İtalya ve Portekiz veri merkezlerine yönelik çevre mevzuatını sıkılaştırırken, Microsoft İngiltere'deki bir veri merkezi projesinden altyapı gecikmeleri sebebiyle çekildi.