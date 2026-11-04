Milyarder rakibini devirdi, ABD tarihine geçti
04.11.2026 08:40
Son Güncelleme: 04.11.2026 08:44
ABD'de eski Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, milyarder rakibini devirdi ve Georgia valilik seçimini kazandı. Bottoms ülke tarihindeki ilk siyah kadın vali oldu.
ABD'de Georgia eyaletinde düzenlenen valilik seçimini Demokrat Partili eski Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms kazandı.
The Hill gazetesinin aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre Bottoms, sağlık sektörü yöneticisi olan Cumhuriyetçi milyarder rakibi Rick Jackson karşısında oyların yüzde 55,4'ünü alarak ipi göğüsledi.
Jackson ise sandıktan yüzde 44,6 oy oranıyla çıktı.
Bottoms, bu sonuçla Georgia'da 1998 yılından bu yana valilik koltuğuna oturan ilk Demokrat oldu.
Demokrat siyasetçi aynı zamanda ABD tarihinde herhangi bir eyalette vali seçilen ilk siyah kadın unvanını alarak ülke tarihine geçti.
Daha önce 2018-2022 yılları arasında Atlanta Belediye Başkanlığı yapan ve ardından eski ABD Başkanı Joe Biden'a danışmanlık veren Bottoms, anketlerin başa baş gösterdiği bir yarıştan galip ayrıldı.
Atlanta Journal-Constitution tarafından 20 Ekim'de yayımlanan ankette Jackson yüzde 46, Bottoms ise yüzde 45 destek oranına sahipti.
MİLYONLARCA DOLARLIK SEÇİM YARIŞI
Daha önce hiçbir siyasi görevde yer almayan Jackson, Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde Georgia Vali Yardımcısı Burt Jones'u geride bırakarak adaylığı elde etmişti.
Kampanyasını tamamen kendi servetinden finanse eden Jackson, Atlanta Journal-Constitution verilerine göre yarışa 200 milyon dolardan fazla kişisel kaynak aktardı.
Forbes dergisinin servetini 1 milyar dolar olarak hesapladığı Jackson, nisan ayındaki mali bildiriminde net varlığının 3 milyar dolar düzeyinde olduğunu savunmuştu.
Bottoms ise yarışın son düzlüğünde eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve Illinois Valisi J.B. Pritzker gibi milyarder isimlerin sağladığı bağış desteğinden yararlandı.
Demokrat adaya eski ABD Başkanı Barack Obama da kamuoyu önünde açık destek verdi.
İki adayın kampanya programları partilerinin geleneksel çizgilerini yansıttı. Bottoms; düşük gelirlilere yönelik sağlık sigortası programı Medicaid'in genişletilmesini, kürtaj haklarının korunmasını, asgari ücretin artırılmasını ve ateşli silah denetimlerinin sıkılaştırılmasını vadetti.
Çocukluk yıllarında babası cezaevine giren Bottoms, bu deneyiminin ceza adaleti reformuna bakışını şekillendirdiğini kaydetti.
Demokrat aday, kolluk kuvvetlerine desteği artırmanın yanı sıra şiddet içermeyen suçlarda alternatif infaz yöntemleri ve suçun tekrarını önleyici programlar önerdi.
Bottoms ayrıca veri merkezlerinin inşasına ara verilmesini savundu.
Buna karşılık Jackson, Medicaid programından yararlanmanın iş şartına bağlanmasını istedi.
Eyalet gelir vergisinin yarı yarıya indirilmesini, göç konusunda katı önlemler alınmasını ve altı haftadan sonra kürtajın yasaklanmasını savunan Cumhuriyetçi aday, şahsi yatırımlarının da bulunduğu veri merkezlerine yönelik yalnızca ek düzenlemeler getirilmesinden yana tavır aldı.
Koruyucu aile sisteminde büyüyen ve sıfırdan zirveye çıkan yaşam öyküsünü kampanyasının merkezine oturtan Jackson, geçmişte koruyucu aile sisteminin özelleştirilmesini savunduğu gerekçesiyle eleştirilere hedef oldu.
Sahibi olduğu sağlık şirketinin eyaletle çok sayıda sözleşmesi bulunması da Demokratlar tarafından çıkar çatışması endişesiyle gündeme taşındı.
Jackson ise seçilmesi halinde ticari bağlarını tasfiye edeceğini duyurdu.
TRUMP İLE İLİŞKİLER KAMPANYADA ÖNE ÇIKTI
Seçim sürecinde Cumhuriyetçi Parti adayı Jackson ile Başkan Donald Trump arasındaki ilişki de tartışma konusu yapıldı.
Ön seçim sürecinde seçmenlere "Güneyli bir üslupla Trump gibi olacağını" söyleyen Jackson, Jones ile girdiği ikinci tur öncesinde Trump'tan destek talep etmişti.
Trump da ön seçim zaferinin ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, "Rick Jackson harika bir TRUMP Kampanyası yürüttü. Çok akıllıca!" mesajını paylaşmıştı.
Temmuz ayında düzenlenen bir mitingde Trump'ın "en sevdiği vali" olmayı hedeflediğini belirten Jackson, sonraki süreçte düşük seyreden popülaritesi nedeniyle Trump ile arasına mesafe koymaya çalıştı.
Jackson, 16 Ekim'deki bir mitingde Trump'tan bahsetmedi ve Trump'ın eyalette olacağı gün başlangıçta ayrı bir etkinlik planladı.
Jackson, 2020 seçim sonuçlarına itiraz sürecinde Trump ile ters düşen mevcut Georgia Valisi Brian Kemp'in tutumunu benimsediğini ifade etti. Düzenlenen münazarada Jackson, "Tıpkı Brian Kemp'in yaptığı gibi herkese karşı dururum." dedi.
Bottoms cephesi ise rakibinin geçmişteki Trump destekçisi tutumunu seçmenlere sürekli hatırlattı.
Kampanya sözcüsü TaNisha Cameron, Jackson'ın "Donald Trump kendisini her çağırdığında koşarak gideceğini" öne sürdü.