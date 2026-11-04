Milyarder rakibini devirdi, ABD tarihine geçti

Daha önce hiçbir siyasi görevde yer almayan Jackson, Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde Georgia Vali Yardımcısı Burt Jones'u geride bırakarak adaylığı elde etmişti.

Kampanyasını tamamen kendi servetinden finanse eden Jackson, Atlanta Journal-Constitution verilerine göre yarışa 200 milyon dolardan fazla kişisel kaynak aktardı.

Forbes dergisinin servetini 1 milyar dolar olarak hesapladığı Jackson, nisan ayındaki mali bildiriminde net varlığının 3 milyar dolar düzeyinde olduğunu savunmuştu.

Bottoms ise yarışın son düzlüğünde eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve Illinois Valisi J.B. Pritzker gibi milyarder isimlerin sağladığı bağış desteğinden yararlandı.

Demokrat adaya eski ABD Başkanı Barack Obama da kamuoyu önünde açık destek verdi.

İki adayın kampanya programları partilerinin geleneksel çizgilerini yansıttı. Bottoms; düşük gelirlilere yönelik sağlık sigortası programı Medicaid'in genişletilmesini, kürtaj haklarının korunmasını, asgari ücretin artırılmasını ve ateşli silah denetimlerinin sıkılaştırılmasını vadetti.

Çocukluk yıllarında babası cezaevine giren Bottoms, bu deneyiminin ceza adaleti reformuna bakışını şekillendirdiğini kaydetti.

Demokrat aday, kolluk kuvvetlerine desteği artırmanın yanı sıra şiddet içermeyen suçlarda alternatif infaz yöntemleri ve suçun tekrarını önleyici programlar önerdi.

Bottoms ayrıca veri merkezlerinin inşasına ara verilmesini savundu.

Buna karşılık Jackson, Medicaid programından yararlanmanın iş şartına bağlanmasını istedi.

Eyalet gelir vergisinin yarı yarıya indirilmesini, göç konusunda katı önlemler alınmasını ve altı haftadan sonra kürtajın yasaklanmasını savunan Cumhuriyetçi aday, şahsi yatırımlarının da bulunduğu veri merkezlerine yönelik yalnızca ek düzenlemeler getirilmesinden yana tavır aldı.

Koruyucu aile sisteminde büyüyen ve sıfırdan zirveye çıkan yaşam öyküsünü kampanyasının merkezine oturtan Jackson, geçmişte koruyucu aile sisteminin özelleştirilmesini savunduğu gerekçesiyle eleştirilere hedef oldu.

Sahibi olduğu sağlık şirketinin eyaletle çok sayıda sözleşmesi bulunması da Demokratlar tarafından çıkar çatışması endişesiyle gündeme taşındı.

Jackson ise seçilmesi halinde ticari bağlarını tasfiye edeceğini duyurdu.