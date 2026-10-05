Milyarderler İngiltere'yi terk ediyor. Ülkeden çıkan servet 160 milyar dolara ulaştı

İşçi Partisi hükümetinin göreve gelmesinin ardından yürürlüğe giren mali düzenlemeler, varlıklı kesim ile hükümet arasındaki ilişkileri gerdi.

Ülkede yaşayan yabancıların yurt dışı gelir ve kazançlarından 15 yıla kadar vergi muafiyeti sağlayan ve "non-dom" olarak bilinen daimi ikametsiz statüsü Nisan 2025'te kaldırıldı.

Muafiyetin kaldırılmasını önceki Muhafazakar Parti hükümeti planlamış, ardından İşçi Partisi yeni ve daha kısa süreli bir modelle uygulamaya koymuştu.

Ayrılan grubun yarısı, söz konusu reformların yürürlüğe girdiği Nisan 2025 öncesindeki haftalarda Monako, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere taşınma işlemlerini tamamladı.

Bloomberg'ün verilerine göre ayrılanlar arasında çelik üreticisi Lakshmi Mittal ve Hindistanlı iş insanı Sunil Mittal'ın 39 yaşındaki oğlu Shravin Mittal da yer aldı.

İngiltere'de doğup büyüyen risk fonu yöneticisi Chris Rokos'un Yunanistan'a yerleşmesi ise yerli finans çevrelerinde ayrılışların genişleyebileceğine dair endişeleri artırdı.

Telefon perakendecisi Phones 4u'nun kurucusu milyarder John Caudwell, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede gelişmeleri felaket olarak nitelendirdi.

Caudwell, "Milyonerleri, milyarderleri ve doğrudan yatırımı çeken bir döngü kurmak yerine tam tersini yapıyoruz" dedi.