Milyarderler İngiltere'yi terk ediyor. Ülkeden çıkan servet 160 milyar dolara ulaştı
05.10.2026 12:09
Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre son iki yılda İngiltere'den ayrılan ultra zenginlerin toplam varlığı 160 milyar dolara ulaştı.
İngiltere'den son iki yılda bağlarını koparan ya da zayıflatan süper zenginlerin toplam servetinin 160 milyar dolara ulaştığı hesaplandı.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin yayımladığı analiz, ülkeden ayrılan isimlerin kontrol ettiği varlıkların, endekste yer alıp İngiltere'de yaşamayı sürdürenlerin toplam servetini geride bıraktığını ortaya koydu.
Varlıklı kesimi hedef alan vergi reformları ve Londra'nın iş ortamına dair algının değişmesi, sermaye sahiplerinin ülkeden ayrılışını hızlandırıyor.
Resmi verilere göre İngiltere'de en çok kazanan yüzde 1'lik kesim, ülkedeki tüm gelir vergisi gelirlerinin yaklaşık yüzde 27'sini karşılıyor.
Bu kitlenin göçü, doğrudan vergi kayıplarının yanı sıra yüksek harcama gücünün de ülke dışına çıkması anlamına geliyor.
VERGİ REFORMALARI VE "NON-DOM" REJİMİNİN SONU GÖÇÜ HIZLANDIRDI
İşçi Partisi hükümetinin göreve gelmesinin ardından yürürlüğe giren mali düzenlemeler, varlıklı kesim ile hükümet arasındaki ilişkileri gerdi.
Ülkede yaşayan yabancıların yurt dışı gelir ve kazançlarından 15 yıla kadar vergi muafiyeti sağlayan ve "non-dom" olarak bilinen daimi ikametsiz statüsü Nisan 2025'te kaldırıldı.
Muafiyetin kaldırılmasını önceki Muhafazakar Parti hükümeti planlamış, ardından İşçi Partisi yeni ve daha kısa süreli bir modelle uygulamaya koymuştu.
Ayrılan grubun yarısı, söz konusu reformların yürürlüğe girdiği Nisan 2025 öncesindeki haftalarda Monako, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere taşınma işlemlerini tamamladı.
Bloomberg'ün verilerine göre ayrılanlar arasında çelik üreticisi Lakshmi Mittal ve Hindistanlı iş insanı Sunil Mittal'ın 39 yaşındaki oğlu Shravin Mittal da yer aldı.
İngiltere'de doğup büyüyen risk fonu yöneticisi Chris Rokos'un Yunanistan'a yerleşmesi ise yerli finans çevrelerinde ayrılışların genişleyebileceğine dair endişeleri artırdı.
Telefon perakendecisi Phones 4u'nun kurucusu milyarder John Caudwell, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede gelişmeleri felaket olarak nitelendirdi.
Caudwell, "Milyonerleri, milyarderleri ve doğrudan yatırımı çeken bir döngü kurmak yerine tam tersini yapıyoruz" dedi.
AYRILIKLAR LÜKS KONUT PİYASASINI VURDU
Süper zenginlerin gidişi Londra'daki lüks sektörlere de yansıyor.
Başkentte üst segment konut satışları gerilerken Mayfair bölgesindeki lüks restoran işletmecileri gelir düşüşünde vergi artışlarının payına işaret ediyor.
Danimarkalı giyim grubu Bestseller'ın kurucusu Troels Holch Povlsen, memleketine dönmesinin ardından İngiltere'deki yatırım şirketi üzerinden Londra'daki bir gayrimenkul işletmesini satarak 57 milyon sterlin kâr payı dağıttı.
Diğer yandan Başbakan Andy Burnham, bankaların kârlarına yönelik olası ek vergi planları nedeniyle sektörün itirazlarıyla karşılaşıyor.
Finans çevreleri bu adımların sermaye çıkışını hızlandıracağı uyarısını dile getirirken Burnham ve Maliye Bakanı John Healey iş dünyasını destekleyen bir yönetim yürüteceklerini savunuyor.
"İNGİLTERE, 2028'E KADAR MİLYONERLERİNİN YÜZDE 17'SİNİ YİTİREBİLİR"
Öte yandan varlıklı kesimin vergi politikaları karşısındaki rahatsızlığı yeni değil.
İşçi Partisi'nin iktidara geldiği Temmuz 2024'te Reuters'a konuşan girişimci Bassim Haidar, miras vergisi ve "non-dom" düzenlemeleri nedeniyle Monako ve Yunanistan'da ev aradığını, İngiltere'nin zenginler için girilmez bir alana dönüştüğünü söylemişti.
Haidar, bu gerekçeyle finans şirketi Optasia'yı Londra Borsası'nda halka arz etme kararını askıya aldığını açıklamıştı.
İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'in yayımladığı Küresel Servet Raporu'na göre İngiltere, 2,4 milyonu aşkın dolar milyoneriyle dünyada beşinci sırada yer alıyor.
Fakat UBS, İngiltere'deki dolar milyoneri sayısının 2028 yılına kadar yüzde 17 azalarak 2,5 milyon düzeyine ineceğini öngörüyor.
Aynı dönemde dolar milyoneri sayısının ABD'de yüzde 16, Almanya'da yüzde 14, Fransa'da yüzde 16 ve İtalya'da yüzde 9 artacağı tahmin ediliyor.