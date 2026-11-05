Milyarlarca dolarlık veri merkezi projeleri de ABD seçiminde kaybedenler arasında

Bazı kentlerde yeni veri merkezlerinin kurulmasının tamamen yasaklanması seçmenlerin tercihine sunulurken, bazı yerleşimlerde 180 gün veya 6 ay boyunca yeni veri merkezi projelerinin geliştirilmesine ya da bu projelere ilişkin başvuru ve izin süreçlerine ara verilmesi için onay istendi.

Bazı kentlerde ise 25 megavatın üzerinde elektrik talebi bulunan veri merkezlerinin kurulmasının yasaklanması, bazı bölgelerde de büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesi için seçmen onayı veya ek mali güvenceler getirilmesi yönündeki öneriler oylandı.

California'nın Alhambra kentinde veri merkezi inşaatının yasaklanması önerisi seçmenlerin yüzde 82'sinin desteğini alırken, Florida'nın Edgewater kentinde yeni veri merkezlerinin onaylanmasını, inşasını, genişletilmesini ve işletilmesini yasaklayan öneri yüzde 77 oranında destek buldu.

Illinois'in Bloomington kentinde de büyük ölçekli veri merkezi inşaatlarına geçici moratoryum (geçici durdurma) uygulanmasını tavsiye eden öneri yüzde 78 destek aldı.

Veri merkezlerine yönelik önerilerin en fazla oylamaya sunulduğu eyalet Ohio oldu. Eyaletin Conneaut, Defiance, Oregon ve Sunbury kentlerinde toplam elektrik talebi veya tepe yükü 25 megavatı aşan veri merkezlerinin inşasını yasaklamaya yönelik öneriler kabul edildi. Granville kentinde veri merkezi inşaatlarının yasaklanması seçmenlerin yüzde 82'sinin desteğini alırken, Trenton'da büyük ölçekli veri merkezi inşaatlarının yasaklanmasına yüzde 80 oranında destek verildi.