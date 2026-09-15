Milyonlarca oy postayla gidecek. Trump'ın seçim planına mahkemeden engel

Trump yönetimi ise yeni kuralların posta sisteminin seçim hilesi amacıyla kullanılmasını önlemek için gerekli olduğunu savunuyor.

Adalet Bakanlığı, 6 Eylül'de Yüksek Mahkeme'ye yaptığı acil başvuruda düzenlemeyi, “postanın seçim hilesi yapmak amacıyla kullanılmasını önlemeye yönelik önemli bir federal politika” olarak tanımladı.

Ancak ABD'de posta yoluyla kullanılan oylarla bağlantılı seçim hilesi yapıldığına ilişkin yeterli kanıt bulunmuyor.

Trump, yıllardır posta yoluyla oylamanın güvenilirliği konusunda şüphelerini dile getirirken kendisi de bazı seçimlerde posta yoluyla oy kullandı.