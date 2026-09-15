Milyonlarca oy postayla gidecek. Trump'ın seçim planına mahkemeden engel
15.09.2026 08:57
ABD Yüksek Mahkemesi, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde posta yoluyla oy kullanılmasına yeni şartlar getiren düzenlemenin uygulanmasına izin vermedi.
YENİ KURALLAR YÜRÜRLÜĞE GİRMEYECEK
ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde posta yoluyla kullanılan oy pusulalarına yönelik yeni kuralları yürürlüğe koyma talebini reddetti.
Böylece ara seçimlere haftalar kala Trump yönetiminin posta yoluyla oylamaya yönelik kısıtlamaları şimdilik uygulanamayacak.
YÜKSEK MAHKEME'DEN TEK PARAGRAFLIK KARAR
Dava, Boston Bölge Yargıcı Indira Talwani'nin posta servisinin düzenlemeyi uygulamasını geçici olarak durdurmasının ardından Yüksek Mahkeme'ye taşındı.
Adalet Bakanlığı, Talwani'nin kararının kaldırılması için Yüksek Mahkeme'ye acil başvuruda bulundu. Ancak mahkeme pazartesi günü yayımladığı tek paragraflık kararla talebi reddetti.
Kararda, “Hükümetin Bölge Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararına yönelik itirazında başarıya ulaşması olası görünmüyor.” denildi.
POSTA OYLARINA BARKOD ŞARTI GETİRİYORDU
Tartışmalı düzenleme, Trump'ın mart ayında posta yoluyla oylamaya ilişkin kuralların sıkılaştırılmasını hedefleyen başkanlık kararnamesinin ardından hazırlanmıştı.
Yeni kurala göre eyaletlerin, posta yoluyla oy kullanacak seçmenlerin listelerini Posta Servisi'ne iletmesi gerekecekti.
Ayrıca oy pusulalarının gönderildiği zarflarda Posta Servisi tarafından onaylanan ve benzersiz barkodlar içeren özel zarfların kullanılması zorunlu olacaktı.
Posta Servisi, belirlenen standartları karşılamayan veya kurumun elindeki seçmen listelerinde bulunmayan kişilerle bağlantılı oy pusulalarını taşımayı reddedebilecekti.
“MİLYONLARCA SEÇMEN OY HAKKINI KAYBEDEBİLİR”
Düzenlemeye karşı çıkan eyaletler ve oy hakkı savunucuları, seçimlere kısa süre kala yeni sistemin uygulanmasının binlerce geçerli oy pusulasının teslim edilmesini aksatabileceğini savundu.
Boston merkezli 1. ABD Temyiz Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını askıya almayı reddetti.
Mahkeme, yeni düzenlemenin seçim sahtekarlığıyla mücadelede “çok az veya hiçbir kazanım sağlamazken” ülke genelinde milyonlarca seçmenin oy hakkını kullanamamasına yol açabileceğini belirtti.
Washington'daki federal yargıç Carl Nichols da pazar günü düzenlemenin aleyhinde karar verdi.
TRUMP YÖNETİMİ “SEÇİM HİLESİ” SAVUNMASI YAPTI
Trump yönetimi ise yeni kuralların posta sisteminin seçim hilesi amacıyla kullanılmasını önlemek için gerekli olduğunu savunuyor.
Adalet Bakanlığı, 6 Eylül'de Yüksek Mahkeme'ye yaptığı acil başvuruda düzenlemeyi, “postanın seçim hilesi yapmak amacıyla kullanılmasını önlemeye yönelik önemli bir federal politika” olarak tanımladı.
Ancak ABD'de posta yoluyla kullanılan oylarla bağlantılı seçim hilesi yapıldığına ilişkin yeterli kanıt bulunmuyor.
Trump, yıllardır posta yoluyla oylamanın güvenilirliği konusunda şüphelerini dile getirirken kendisi de bazı seçimlerde posta yoluyla oy kullandı.
3 KASIM'DA KONGRE'NİN KONTROLÜ BELİRLENECEK
Karar, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde alındı.
Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi, Kongre'deki kontrolünü korumak için kritik bir seçim yarışına hazırlanıyor.
Çeşitli araştırmalar Demokrat seçmenlerin posta yoluyla oy kullanmayı Cumhuriyetçi seçmenlere kıyasla daha fazla tercih ettiğini gösteriyor.
Posta yoluyla oy kullanma tartışması, Trump yönetiminin ara seçimler öncesinde federal hükümetin seçim süreçlerindeki rolünü artırmaya yönelik girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor.