Milyonluk saatler tezgahlarda satılıyor

Fransa ve İtalya'da son yılların en şiddetli protestolarına sahne olan gösterilerde polis, mağazaları ateşe verip yağmalayan gruplara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İtalya'daki olaylarda da lüks tüketim mağazaları hedef alındı.

En büyük pazarları Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya olan Vinted, İtalya'daki yağmaların ardından orada da benzer bir şüpheli ilan artışı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi vermedi.

2008 yılında Litvanya'da kurulan ve 2019'da 1 milyar avroluk piyasa değerine ulaşan platform, İsveçli EQT Growth liderliğinde gerçekleşen son hisse işlemiyle 8 milyar avro değerlemeye ulaşmıştı.