Milyonluk saatler tezgahlarda satılıyor
20.10.2026 14:17
Son Güncelleme: 20.10.2026 14:36
Fransa'da hayat pahalılığı protestoları sırasında Louis Vuitton ve Rolex gibi lüks mağazalardan yağmalanan ürünlerin ikinci el uygulamalarına düşmesi üzerine hükümet harekete geçti.
Fransa sokaklarında hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerinin kötüleşmesi üzerine patlak veren kitlesel eylemler, ülke genelinde lüks mağazaların hedef alındığı geniş çaplı bir yağma dalgasına dönüştü.
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü polisle çatışan grupların vitrinlerini indirdiği Rolex, Louis Vuitton ve Sephora gibi küresel markaların ürünleri, saatler içinde ikinci el alışveriş platformlarına düştü.
Yağmalanan lüks saatlerin, tasarım çantaların ve kozmetik ürünlerinin internette elden çıkarılmaya çalışılması üzerine, ikinci el giyim ve eşya uygulaması Vinted şüpheli ilanları ayıklamak için acil denetim başlattı.
Şirket, hafta sonundan bu yana yağmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda ilanı yayından kaldırdığını duyurdu.
PLATFORMLAR MASAYA ÇAĞRILDI
Sokaktaki şiddetin ardından oluşan manzara Fransız hükümetini de harekete geçirdi.
Fransa Küçük İşletmeler Bakanı Serge Papin, X platformundan yaptığı açıklamada; yağmalanan malların çevrim içi ortamlarda satışa sunulması üzerine pazar yeri yöneticileri, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle acil bir toplantı gerçekleştireceklerini bildirdi.
Fransız hükümet yetkilileri, dün düzenlenen bu kritik görüşmeye Vinted'in yanı sıra Amazon, eBay ve TikTok gibi dev platformların da çağrıldığını aktardı.
KURAL İHLALİ YAPAN HESAPLAR KALICI OLARAK KAPATILACAK
Konuya ilişkin Reuters haber ajansına konuşan ve ismi belirtilmeyen bir Vinted sözcüsü, kuralları ihlal eden hesapların kalıcı olarak engellenebileceğini vurguladı.
Şirket temsilcisi, "Çalınan malların satışı veya talep edilmesi Vinted'de kesinlikle yasaktır ve bu konuda sıfır tolerans gösteriyoruz" dedi.
Litvanya merkezli şirket, yeni riskleri bertaraf etmek amacıyla Fransız makamları ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yürüttüğünü, şüpheli ilanları tespit edebilmek için perakendecilerden ve kullanıcılardan gelen bildirimlere de dayandıklarını açıkladı.
BENZERİ İTALYA'DA DA YAŞANDI
Fransa ve İtalya'da son yılların en şiddetli protestolarına sahne olan gösterilerde polis, mağazaları ateşe verip yağmalayan gruplara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
İtalya'daki olaylarda da lüks tüketim mağazaları hedef alındı.
En büyük pazarları Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya olan Vinted, İtalya'daki yağmaların ardından orada da benzer bir şüpheli ilan artışı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi vermedi.
2008 yılında Litvanya'da kurulan ve 2019'da 1 milyar avroluk piyasa değerine ulaşan platform, İsveçli EQT Growth liderliğinde gerçekleşen son hisse işlemiyle 8 milyar avro değerlemeye ulaşmıştı.