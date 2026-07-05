Milyonluk tesadüf. Tavan arasında 100 yıldır bekliyormuş, açık artırmaya çıkıyor

Bu özel parçalar arasında Londra'dan Ramsden imzalı 20. yüzyıl başlarına ait bir gümüş el dürbünü, Moskovalı gümüş ustası Nikolay Pavlov tarafından 1882 ile 1898 yılları arasında üretilen Çarlık Rusyası dönemine ait gümüş kupa ve 1908 yılında Chester'da yapılan Edward dönemi gümüş mücevher kutusu dikkat çekiyor.

Moskovalı usta Pavlov'un imzasını taşıyan gümüş kupa için 200 ile 300 sterlin, Ramsden imzalı gümüş el dürbünü için ise 50 ile 70 sterlin arasında bir fiyat öngörülüyor.

Elmwood's müzayede evinin satış yöneticisi Joe Kendrick, bu kalitede ve ölçekte bir koleksiyonun bu kadar uzun süre hiç dokunulmadan kalmış olmasının son derece nadir rastlanan bir durum olduğunu ifade etti.

Kendrick, eserlerin tavan arasında on yıllar boyunca ışıktan ve temastan korunarak oldukça iyi muhafaza edildiğini aktardı.