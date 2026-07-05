Milyonluk tesadüf. Tavan arasında 100 yıldır bekliyormuş, açık artırmaya çıkıyor
05.07.2026 15:02
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki bir evde yaklaşık yüz yıldır el sürülmemiş halde saklanan 100 parçalık tarihi gümüş koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı. Parçaların 23 bin sterline, yani 1 milyon 438 bin 612 TL'ye satılması bekleniyor.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki bir aile evinin tavan arasında, yaklaşık bir asırdır ahşap sandıklar içinde unutulmuş olan tarihi gümüş koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı.
Erken 1700'lerden 1900'lerin başına kadar uzanan döneme ait 100'den fazla tarihi parçanın, Londra'daki Elmwood's müzayede evinde düzenlenecek satışta 23 bin sterline kadar alıcı bulması bekleniyor.
Bu tutarın Türkiye'deki karşılığı 1 milyon 438 bin 612 TL.
Tozlu ahşap sandıkların içinde, eski gazete kâğıtları ile keten kumaşlara sarılı halde bulunan koleksiyon, nesiller boyunca hiç dokunulmadan tavan arasında muhafaza edildi.
BBC'nin haberine göre satışa sunulacak tarihi parçalar arasında, dönemin öncü gümüş ustalarından Frances Douglas imzalı Viktorya dönemi gümüş seyahat tıraş fırçası, Çarlık Rusyası döneminden kalma bir kupa ve Edward dönemi mücevher kutusu gibi çok çeşitli eserler yer alıyor.
Gümüş seyahat tıraş fırçasının Londra'da 1867 yılında üretildiği belirtilirken esere 30 ile 50 sterlin arasında değer biçiliyor.
Müzayede evinden yapılan açıklamada, koleksiyonda çay takımları, şamdanlar, tepsiler ve sunum parçalarının yer aldığı bildirildi.
Ayrıca eserlerin, dönemin usta gümüşçülerinin hem sanatını hem de yaratıcı zekasını yansıtan nitelikte olduğu kaydedildi.
Bu özel parçalar arasında Londra'dan Ramsden imzalı 20. yüzyıl başlarına ait bir gümüş el dürbünü, Moskovalı gümüş ustası Nikolay Pavlov tarafından 1882 ile 1898 yılları arasında üretilen Çarlık Rusyası dönemine ait gümüş kupa ve 1908 yılında Chester'da yapılan Edward dönemi gümüş mücevher kutusu dikkat çekiyor.
Moskovalı usta Pavlov'un imzasını taşıyan gümüş kupa için 200 ile 300 sterlin, Ramsden imzalı gümüş el dürbünü için ise 50 ile 70 sterlin arasında bir fiyat öngörülüyor.
Elmwood's müzayede evinin satış yöneticisi Joe Kendrick, bu kalitede ve ölçekte bir koleksiyonun bu kadar uzun süre hiç dokunulmadan kalmış olmasının son derece nadir rastlanan bir durum olduğunu ifade etti.
Kendrick, eserlerin tavan arasında on yıllar boyunca ışıktan ve temastan korunarak oldukça iyi muhafaza edildiğini aktardı.
Satış yöneticisi ayrıca, bu tür keşiflerin zarif George dönemi sofra takımlarından piyasada nadiren görülen sıra dışı Viktorya dönemi yenilikçi parçalarına kadar, 200 yılı aşkın gümüş işçiliği tarihine olağanüstü bir ışık tuttuğunu ekledi.
Gümüşlerin bulunduğu evin sahibi olan aile adına açıklama yapan bir sözcü ise koleksiyonu tamamen tesadüfen bulduklarını belirtti.
Sözcü, ailelerinde nesiller boyu kalan fakat şu anda satış sürecinde olan annelerinin evini boşaltırken bu hazineye ulaştıklarını dile getirdi.
Sandıkları bulup her bir parçayı paketinden çıkarmanın aile tarihlerinin unutulmuş bir bölümünü keşfetmek gibi hissettirdiğini söyleyen sözcü, bu değerli parçaların artık daha geniş bir kitle tarafından takdir edilecek olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.