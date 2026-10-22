Mitingde Trump'ı protesto edenler yaka paça salondan atıldı
22.10.2026 13:21
ABD Başkanı Doland Trump'ın Güney Carolina'da yaptığı mitinge, atılan sloganlar ve yaka paça salondan çıkarılan göstericiler damga vurdu.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için geri sayım sürerken ABD Başkanı Donald Trump da mitinglerine devam ediyor.
Trump'ın Güney Carolina eyaletine bağlı Pendleton kentinde yaptığı konuşmaya protesto gösterileri ve yaka paça salondan atılan göstericiler damga vurdu.
ABD Başkanı Trump'ın konuşması zaman zaman atılan sloganlarla kesilirken, salondaki görevliler duruma müdahale ederek göstericileri salondan çıkardı.
TRUMP: PARAYLA TUTULMUŞ PROTESTOCULAR
Kendisini protesto eden kişilerin farklı eyaletlerden geldiğini ve para karşılığında eylem yaptıklarını öne süren Trump, öfkesini, "Parayla tutulmuş protestocular. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Kazanmak için yapmayacakları şey yok. Bunun için 250 dolar alıyorlar ve hayatlarını mahvettiler." sözleriyle dile getirdi.
Konuşmasında, seçmenlere Cumhuriyetçi Senato adayı Darline Graham'ı destekleme çağrısı yapan Trump, dış politikaya değinirken, Ukrayna ve İran dahil olmak üzere küresel çapta yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığını savundu.
KAMUOYU DESTEĞİ REKOR SEVİYELERE GERİLEDİ
Trump'ın bu iddialı açıklamalarına rağmen, kendisine yönelik kamuoyu desteği de giderek düşüyor. Son anketler Trump'ın onay oranının rekor seviyelere gerilediğini gösteriyor.
Yapılan son ankete göre Trump'ın başkanlık görevindeki performansını onaylayan Amerikalıların oranı yüzde 31'e düşmüş durumda. İki hafta öncesine göre bir puanlık gerilemeye işaret eden bu oran, Trump'ın iki başkanlık dönemindeki en düşük seviye.
İRAN SORUSUNA "ÖYLE YA DA BÖYLE YAKINDA BİR ŞEY OLACAK" YANITINI VERDİ
Öte yandan Trump, Güney Carolina'da düzenlenen seçim mitingine katıldıktan sonra eyaletten ayrılmadan önce havaalanında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
İran ile müzakere yapıp yapmadıklarına ilişkin soruya Trump, "İran'la müzakere yaptığımızı düşünmüyorum. Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak. Birçok insan seçimlerden sonra olacağını düşünüyor, ne olacağını göreceğiz." dedi.
Trump, mitingdeki konuşması sırasında ise İran ile gerilimin yakında sona ereceğini söyleyerek "Şimdi bölgeden ayrılabiliriz ancak saldırıların etkisi uzun süre kalsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Trump, konuşması sırasında Atlantik ya da Pasifik okyanuslarından birine "Trump" ya da "Amerika" adını vermek istediğini dile getirdi.
Atlantik Okyanusu'nun ismini değiştirme konusunu ciddi değerlendirdiklerini söyleyen Trump, bu konuda Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ile görüştüğünü belirtti.
Trump, Pichai'nin okyanusların farklı olduğunu söylediğini ve "Lütfen bizden bunu yapmamızı istemeyin." dediğini aktardı.
"Muhtemelen bu konuyu bırakacağım." diyen Trump, esprili bir ifadeyle Pasifik Okyanusu'na "Amerikan Okyanusu" adını verirlerse Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kendisini arayacağını söyledi.