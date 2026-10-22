Mitingde Trump'ı protesto edenler yaka paça salondan atıldı

Kendisini protesto eden kişilerin farklı eyaletlerden geldiğini ve para karşılığında eylem yaptıklarını öne süren Trump, öfkesini, "Parayla tutulmuş protestocular. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Kazanmak için yapmayacakları şey yok. Bunun için 250 dolar alıyorlar ve hayatlarını mahvettiler." sözleriyle dile getirdi.

Konuşmasında, seçmenlere Cumhuriyetçi Senato adayı Darline Graham'ı destekleme çağrısı yapan Trump, dış politikaya değinirken, Ukrayna ve İran dahil olmak üzere küresel çapta yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığını savundu.



KAMUOYU DESTEĞİ REKOR SEVİYELERE GERİLEDİ

Trump'ın bu iddialı açıklamalarına rağmen, kendisine yönelik kamuoyu desteği de giderek düşüyor. Son anketler Trump'ın onay oranının rekor seviyelere gerilediğini gösteriyor.



Yapılan son ankete göre Trump'ın başkanlık görevindeki performansını onaylayan Amerikalıların oranı yüzde 31'e düşmüş durumda. İki hafta öncesine göre bir puanlık gerilemeye işaret eden bu oran, Trump'ın iki başkanlık dönemindeki en düşük seviye.