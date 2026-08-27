Moda devleri zayıflama ilaçları nedeniyle büyük bedenleri azaltıyor

ABD'de GLP-1 sınıfı zayıflama ilaçlarının hızla popülerlik kazanması, küresel hazır giyim sektöründe büyük beden ürünlerin raflardan çekilmesine yol açıyor.

2010'lu yılların sonundaki beden olumlama hareketinin ardından geniş beden seçenekleri sunma taahhüdünde bulunan önde gelen markalar, son yıllarda bu stratejiden geri adım atıyor.

The Guardian gazetesinin aktardığı , perakende veri analiz şirketi Edited'in verilerine göre H&M, 2026 ilkbahar/yaz kadın elbise koleksiyonunda 3XL ve 4XL bedenleri tamamen kaldırdı. Markanın XXL ürün oranı yüzde 13,3'ten 3 puan, XL oranı ise 2 puan geriledi; XS ve L arası küçük bedenlerin payı ise ortalama 3 puan yükseldi.

H&M, Guardian'a yaptığı açıklamada bu bedenlere yönelik talebin düşmesi nedeniyle 3XL ve 4XL üretimini sonlandırdığını doğruladı.