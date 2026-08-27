Moda devleri zayıflama ilaçları nedeniyle büyük bedenleri azaltıyor
27.08.2026 09:20
ABD'de zayıflama ilaçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte H&M, Mango ve Anthropologie gibi hazır giyim devleri büyük beden kadın giyim seçeneklerini hızla daraltmaya başladı.
ABD'de GLP-1 sınıfı zayıflama ilaçlarının hızla popülerlik kazanması, küresel hazır giyim sektöründe büyük beden ürünlerin raflardan çekilmesine yol açıyor.
2010'lu yılların sonundaki beden olumlama hareketinin ardından geniş beden seçenekleri sunma taahhüdünde bulunan önde gelen markalar, son yıllarda bu stratejiden geri adım atıyor.
The Guardian gazetesinin aktardığı, perakende veri analiz şirketi Edited'in verilerine göre H&M, 2026 ilkbahar/yaz kadın elbise koleksiyonunda 3XL ve 4XL bedenleri tamamen kaldırdı. Markanın XXL ürün oranı yüzde 13,3'ten 3 puan, XL oranı ise 2 puan geriledi; XS ve L arası küçük bedenlerin payı ise ortalama 3 puan yükseldi.
H&M, Guardian'a yaptığı açıklamada bu bedenlere yönelik talebin düşmesi nedeniyle 3XL ve 4XL üretimini sonlandırdığını doğruladı.
Model ve beden kapsayıcılığı aktivisti Tess Holliday, 2023'te H&M ile başladığı danışmanlık ortaklığının artık sürmediğini belirterek markaların çeşitlilikten vazgeçtiğini söyledi.
Holliday, büyük beden tüketicilerin yeterli müşteri olarak görülmediğini savundu.
Büyük beden kesintisi sektöre yayılıyor. Edited verilerine göre Mango, 16-20 beden aralığındaki yeni elbise stokunu yüzde 6,6'dan yüzde 0,5'e düşürdü.
Anthropologie'de büyük beden ürünlerin payı yüzde 10,5'ten yüzde 9'a gerilerken marka, vücut değişimlerini esnek karşılamak amacıyla numaralı bedenlerden harfli beden sistemine geçiş yaptı.
Daha önce de Loft ve Old Navy benzer küçülmelere gitmiş, büyük beden zinciri Torrid ise mağazalarının yaklaşık üçte birini kapatmıştı.
Impact Analytics CEO'su Prashant Agrawal, perakendecilerin beden planlamasındaki endişesinin bir numaralı nedeninin GLP-1 ilaçları olduğunu ifade etti.
Mintel verileri ABD'li yetişkinlerde GLP-1 kullanım oranının Haziran 2025 itibarıyla yüzde 18'e ulaştığını gösteriyor.
Gallup verilerine göre ülkede yetişkin obezite oranı 2022'deki yüzde 39,9'luk tepe noktasından bu yıl yüzde 36,4'e geriledi.
Öte yandan Plunkett Research verileri, GLP-1 kullananların yüzde 10 ila 20 kilo kaybı yaşamasına rağmen ABD'li kadınların yüzde 66'sının halen büyük beden kategorisine giren 14 beden ve üzerini giydiğini gösteriyor.
Markaların arzı kısması üzerine büyük beden tüketiciler ikinci el pazarına yöneldi.
Çevrim içi ikinci el giyim platformu ThredUp, 2026'nın ilk yarısında büyük beden kadın giyim satışlarının yüzde 17,4 artarak küçük ve orta bedenlerin iki katından fazla büyüme kaydettiğini bildirdi.
Bütçe odaklı perakendeci Walmart gibi istisnalar büyük beden seçeneklerini artırmayı sürdürürken, pazarın trend odaklı ve üst segment markalarının büyük beden tüketicileri dışlama eğiliminde olduğu gözleniyor.