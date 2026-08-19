Morgdan karaborsaya. İnsan parçaları yıllarca internetten satıldı, üniversite tazminat ödeyecek

Savcılara göre Lodge, Harvard Tıp Fakültesi'ndeki “Anatomik Bağış Programı”nın yöneticisi olarak sahip olduğu yetkiyi kullanarak tıbbi araştırmalar için bağışlanan kadavralardan parçalar aldı.

2018 ile 2021 yılları arasında Lodge, insan kalıntılarını internet üzerinden alıcılara sattı. İddianameye göre Lodge ve eşi, vücut parçalarını Pennsylvania ve Massachusetts'teki alıcılara gönderdi.

Harvard'da bağışlanan bedenler öğrencilerin insan anatomisini öğrenmesi ve tıbbi prosedürleri uygulaması amacıyla kullanılıyor. Eğitim ve araştırma süreci tamamlandıktan sonra kadavralar genellikle yakılıyor ve kalıntıları ailelere teslim ediliyor veya üniversitenin tıp mezarlığına defnediliyor.