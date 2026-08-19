Morgdan karaborsaya. İnsan parçaları yıllarca internetten satıldı, üniversite tazminat ödeyecek
19.08.2026 11:02
Harvard Üniversitesi'nin tıp fakültesine bağışlanan kadavraların eski morg yöneticisi tarafından parçalanıp internetten satıldığı ortaya çıktı. Üniversite ailelere tazminat ödeyecek.
HARVARD ÜNİVERSİTESİ TAZMİNAT ÖDEYECEK
Harvard Üniversitesi, tıp fakültesine bilimsel çalışmalar için bağışlanan kadavraların parçalarının çalınarak satılmasıyla ilgili açılan davaları sonuçlandırmak için 53 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti.
Mahkemeye sunulan anlaşma, yakınlarının bedenlerini Harvard Tıp Fakültesi'ne bağışlayan ve üniversitenin bu bedenleri gerektiği gibi korumadığını savunan ailelerin açtığı davaları kapsıyor.
Skandalın merkezinde ise Harvard Tıp Fakültesi'nin eski morg yöneticisi 58 yaşındaki Cedric Lodge bulunuyor.
Lodge, kendisine emanet edilen kadavralardan insan kalıntıları çalarak bunları karaborsada sattığını kabul etmişti.
KADAVRALARI PARÇALAYIP İNTERNETTEN SATTI
Savcılara göre Lodge, Harvard Tıp Fakültesi'ndeki “Anatomik Bağış Programı”nın yöneticisi olarak sahip olduğu yetkiyi kullanarak tıbbi araştırmalar için bağışlanan kadavralardan parçalar aldı.
2018 ile 2021 yılları arasında Lodge, insan kalıntılarını internet üzerinden alıcılara sattı. İddianameye göre Lodge ve eşi, vücut parçalarını Pennsylvania ve Massachusetts'teki alıcılara gönderdi.
Harvard'da bağışlanan bedenler öğrencilerin insan anatomisini öğrenmesi ve tıbbi prosedürleri uygulaması amacıyla kullanılıyor. Eğitim ve araştırma süreci tamamlandıktan sonra kadavralar genellikle yakılıyor ve kalıntıları ailelere teslim ediliyor veya üniversitenin tıp mezarlığına defnediliyor.
8 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Lodge ve Harvard ile bağlantısı bulunmayan altı suç ortağı hakkında dava açıldı. Sanıkların tamamı 2025 yılında suçlamaları kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı'na göre Lodge, aralık ayında 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşi ise bir yıl bir gün hapis cezası aldı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından 2023 yılında çok sayıda aile Harvard'a karşı hukuk davası açtı.
Davacılar, üniversitenin Lodge'un yıllarca devam eden faaliyetlerini fark etmediğini ve bağışlanan bedenleri koruma sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu.
DAVALAR YENİDEN AÇILDI
Ailelerin açtığı davalar ilk olarak bir eyalet mahkemesi tarafından reddedildi. Ancak Massachusetts Yüksek Yargı Mahkemesi geçen sonbaharda davaların yeniden görülmesinin önünü açtı.
Pazartesi günü hem Harvard hem de davacı taraflar, toplam değeri 53 milyon dolar olan toplu dava uzlaşmasının mahkeme tarafından onaylanmasını istedi.
Anlaşmanın mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından mağdur aileler için milyonlarca dolarlık tazminat fonları oluşturulacak.
HARVARD: AHLAKİ AÇIDAN KABUL EDİLEMEZ
Harvard Tıp Fakültesi Dekanı George Daley ve Tıp Eğitimi Dekanı Bernard Chang imzasıyla yayımlanan açıklamada Lodge'un eylemleri sert ifadelerle kınandı.
Açıklamada, “Lodge'un suç teşkil eden eylemleri ahlaki açıdan kabul edilemezdi ve Harvard Üniversitesi ile Harvard Tıp Fakültesi'nin anatomik bağışçılara ve yakınlarına yönelik muamele konusunda beklediği standartlarla tamamen çelişiyordu.” denildi.
Üniversite, 2027-2028 akademik yılından itibaren tıp öğrencilerine yönelik yeni bir burs programı da başlatacak.
Her yıl verilecek maddi destek bursunun, bedenlerini tıp eğitimine ve bilime bağışlayan kişilerin anısına oluşturulacağı belirtildi.