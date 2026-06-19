Mozart'a ait el yazması bulundu, besteler ilk kez seslendirilecek

Goy, birkaç hafta önce Mozart'ın eğitim materyalleri üzerinde çalıştığı için bazı ayrıntıların dikkatini çektiğini söyledi.

Yuvarlak ve hafif öne eğik tiz anahtarları ile Fransa'da alışılmışın tersine çizilen bas anahtarlarının Mozart'ın el yazısıyla benzerlik gösterdiğini fark eden Goy, "Acaba bu gerçekten o olabilir mi?" diye düşündüğünü anlattı.

Belgede kullanılan Fransız kağıdı ve Mozart'ın diğer el yazmalarıyla yapılan karşılaştırmalar keşfi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.