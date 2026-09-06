Mucize kurtuluş. Çamur altında 10 gün yaşam mücadelesi verdi

Umutlar giderek azalmasına rağmen Nepal makamları, tünellerde ve binaların üzerinde sertleşen kalın çamur tabakasının altında mahsur kalanları aramayı sürdürüyor.

Ekipler cuma gününden bu yana Trishuli Nehri yakınlarındaki hidroelektrik santrali tünellerinden biri Çin vatandaşı olmak üzere üç kişiyi sağ çıkardı. Bölgede 900’den fazla kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Felaketin ardından olağanüstü koşullarda hayatta kalanlar arasında, ağaçlara tırmanarak selden kurtulan ve daha sonra annesine kavuşan 8 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor.