Mucize kurtuluş. Çamur altında 10 gün yaşam mücadelesi verdi
06.09.2026 23:37
Nepal’deki sel felaketinde hayatını kaybettiği düşünülen yaşlı kadın, çöken evinin içinde 10 gün sonra sağ bulundu. Ailesinin 11 günlük yas dönemini başlattığı Chandika Kumari Shrestha’nın su ve çamur
Nepal’de bin 300’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, umutların azaldığı bir anda mucizevi bir kurtuluş yaşandı.
Chandika Kumari Shrestha’nın ailesi, yaşlı kadının selde hayatını kaybettiğine inanarak yas ritüellerine başladı. Ancak Shrestha, felaketten 10 gün sonra yıkılan evinin enkazından sağ çıkarıldı.
Polis memuru Mahendra Darnal, dört katlı evin sel sularıyla sürüklendiğini ve batağı andıran yoğun balçığın ortasında kaldığını anlattı.
Darnal, “Evin çevresinde dolaşırken ‘Beni kurtarın’ diye bir ses duyduk.” dedi.
Ekipler, cumartesi günü yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından Shrestha’ya dar bir boşlukta ulaştı. Yaşlı kadın kurtarıldıktan sonra askeri hastaneye götürüldü.
Darnal, “Ailesiyle iletişim halindeydim. Onlar 11 günlük yas dönemini başlatmıştı.” ifadelerini kullandı.
Shrestha, selden en ağır etkilenen bölgelerden Betrawati’de kaybolan yüzlerce kişi arasındaydı.
Kasabanın pazar yeri ve aralarında dört katlı yapıların da bulunduğu evlerin büyük bölümü, vadiden geçen selin taşıdığı enkaz ve beton gibi sertleşen beyaz balçığın altında kaldı.
Kurtarma ekipleri binaların kalıntılarını küreklerle kazarken bazı görevliler de dar boşluklarda sürünerek ilerledi. Ekipler, enkaz altında hayatta kalanların dikkatini çekebilmek için belirli aralıklarla düdük çaldı.
Polis, beş gün önce Betrawati’nin pazar bölgesindeki küçük bir dükkânın bulunduğu yapıda ileri derecede çürümüş 24 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.
Buzul çökmesinin yıkıcı selleri tetiklemesinin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen yaklaşık 5 bin kişiden hâlâ haber alınamıyor.
Sel sularının sürüklediği yüzlerce kişinin cansız bedeni, felaket bölgesinden kilometrelerce uzaktaki nehir kıyılarında bulundu. Chitwan bölgesinde kimliği belirlenemeyen ve ileri derecede çürümüş cenazeler için toplu definler gerçekleştirildi.
Umutlar giderek azalmasına rağmen Nepal makamları, tünellerde ve binaların üzerinde sertleşen kalın çamur tabakasının altında mahsur kalanları aramayı sürdürüyor.
Ekipler cuma gününden bu yana Trishuli Nehri yakınlarındaki hidroelektrik santrali tünellerinden biri Çin vatandaşı olmak üzere üç kişiyi sağ çıkardı. Bölgede 900’den fazla kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
Felaketin ardından olağanüstü koşullarda hayatta kalanlar arasında, ağaçlara tırmanarak selden kurtulan ve daha sonra annesine kavuşan 8 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor.