Mücteba Hamaney nerede? "Dublör kullanıyor, 150 gündür telefona elini sürmedi"

28 Şubat 2026'da babasının öldüğü saldırıda ağır yaralanan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney o günden beri sırra kadem bastı. Hakkında bir çok iddia ortaya atılıyor, ancak gerçek bir türlü ortaya çıkmıyor.

Peki İsrail ve Amerikan istihbaratı gerçekten Mücteba Hamaney'in peşinde mi, yoksa aramayı çoktan bıraktılar mı?

İngiltere'nin köklü gazetesi The Times, bu gizeme dair bir haber yayımladı. Buna göre, istihbarat servisleri şu anda Hamaney'i sadece aramıyor aynı zamanda tüm işleri bu olmuş durumda.