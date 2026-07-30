Mücteba Hamaney nerede? "Dublör kullanıyor, 150 gündür telefona elini sürmedi"
30.07.2026 10:50
ABD dış istihbaratı CIA ve İsrail dış istihbaratı Mossad, İran'ın yeni Ayetullah'ı Mücteba Hamaney'i arıyor ancak bir türlü yeri bulunamıyor. İngiliz The Times gazetesi, Hamaney'in çağlar öncesinden kalma saklanma yöntemlerini anlattı.
HAMANEY SIRRA KADEM BASTI
28 Şubat 2026'da babasının öldüğü saldırıda ağır yaralanan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney o günden beri sırra kadem bastı. Hakkında bir çok iddia ortaya atılıyor, ancak gerçek bir türlü ortaya çıkmıyor.
Peki İsrail ve Amerikan istihbaratı gerçekten Mücteba Hamaney'in peşinde mi, yoksa aramayı çoktan bıraktılar mı?
İngiltere'nin köklü gazetesi The Times, bu gizeme dair bir haber yayımladı. Buna göre, istihbarat servisleri şu anda Hamaney'i sadece aramıyor aynı zamanda tüm işleri bu olmuş durumda.
150 GÜNDÜR TELEFONLARA ELİNİ SÜRMEDİ
The Times'ın 37 yıllık editörü Micheal Evans'a konuşan İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski yöneticilerinden Rami Igra, Hamaney'in bulunamamasının nedenlerini anlattı.
Buna göre, Hamaney teknolojiyle bağını sıfırlamış olabilir. Eğer yaşıyorsa 150 gündür ne bir telefona ne de bilgisayara elini sürmedi.
HABERLEŞME İÇİN KAĞIT KULLANIYOR
Hamaney'in yöntemleri antik çağlarla yarışır gizlilikte. Igra'ya göre muhtemelen Tahran'ın en derin noktalarında bir mağarada ya da sığınakta yaşıyor.
Haberleşme için kağıt kullanıyor. Küçük kağıtlara yazdığı mesajları, ne taşıdığını bilmeyen kuryeler aracılığıyla ve defalarca kez el değiştirerek taşınıyor.
İRAN'DA YERİNİ BİLEN YOK
Mossad eski yöneticisi Igra, şu anda Mücteba Hamaney'e ulaşmanın tek yolunun onunla görüşebilecek bir ajan bulmak olduğunu söyledi.
Ancak Igra'ya göre bu da imkansız çünkü Hamaney'in yerini İran'da iki veya üç kişiden başka kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Hamaney ile görüştüğünü söylese de aslında hiç görüşmedi.
SADDAM HÜSEYİN'İN YÖNTEMİNİ KULLANIYOR
Mücteba Hamaney'in güvenliği öyle yüksek seviyede ki, Saddam Hüseyin'in kullandığı bir yöntemi kullanıyor.
Dublörler Hamaney gibi davranıyor.
Hamaney'e yemek götüren birkaç kişi var. Her gün farklı bir kişinin yemeğini yiyor, diğer yemek götürenler ise Hamaney'e yemek götürdüklerini sanıyorlar ama yemek dublörüne veriliyor.