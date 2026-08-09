Mücteba Hamaney hayatta mı? Yeni görüntü iddiası
09.08.2026 21:22
Son Güncelleme: 09.08.2026 22:18
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in daha önce ortaya çıkmayan görüntüleri paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da, ekonomik ve askeri konuları görüşmek üzere Hamaney'le bir araya geldiğini duyuruldu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Telegram kanalında İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in daha önce ortaya çıkmayan bir görüntüleri iddiasıyla paylaşım yaptı.
Ancak görüntülerin daha önce 20 Mart'ta sosyal medyada "Ayetullah Mücteba Hamaney'in dini ilimler dersinden bir video" başlığıyla yayınlandığı öğrenildi.
Besiç güçlerinin komutan yardımcısı da yakında Hamaney'in, halkın arasında ya da komutanlarla çekilmiş görüntülerinin yayınlanacağını söyledi. Açıklama yargı erkinin haber sitesi Mizan'da yer aldı.
Mücteba Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında yaralanmıştı. Aynı saldırıda, ölen babası Ali Hamaney'in yerine dini lider seçilen Mücteba Hamaney, saldırıdan bu yana hiç görüntü vermedi.
Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.
PEZEŞKİYAN'LA GÖRÜŞTÜĞÜ AÇIKLANDI
Açıklamaların, Hamaney'in öldüğüne dair söylentiler üzerine yapıldığı tahmin ediliyor.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan son dönemde Hamaney ile ilgili çelişkili açıklamalar geliyor. Pezeşkiyan, 21 Temmuz'da, Hamaney ile iletişimin günden güne arttığını söylemişti. Geçen hafta ise "Hamaney ile iletişim kurmak çok zor." demişti.
Bugün İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre ise Pezeşkiyan, ülke Lideri Mücteba Hamaney ile bir araya gelerek ülkenin ekonomik ve askeri meselelerini görüştü.
Açıklamada, görüşmede özellikle halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması, savaş koşulları, askeri alandaki gelişmeler, finans, döviz ve enerji kaynaklarının temini ile harcamaların yönetilmesine yönelik çözüm yollarının değerlendirildiği belirtildi.
Pezeşkiyan ve Hamaney ayrıca İran'ın yabancı ülkelerle ekonomik ilişkileri ve bu alandaki işbirliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
HAMANEY'DEN YENİ ATAMA
İran dini lideri Mücteba Hamaney, danışmanı Muhsin Rızai'yi Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne atadı.
Hameney, atama kararında Rızai'nin uzun yıllara dayanan tecrübesine ve İran-Irak savaşındaki başarılarına işaret etti.
Rızai'yi bu dönemin öncülerinden biri olarak niteleyen Hameney yeni görevinde başarılı olması temennisinde bulundu.
Açıklamada, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in Hamaney'in siyasi danışmanı olarak atandığı, Zülkadir'den boşalan makama da Rızai'nin atandığı duyuruldu. Kararın sonunda Rızai'ye hitaben dini ifadelere yer veren Hameney, "İnşallah daima başı dik İran milletinin mücahit bir askeri olursunuz" ifadelerini kullandı.
"İRAN'LA TEMASLARI FAZLA BÜYÜTMEDEN YÜRÜTÜYORUZ"
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan siyasi ve askeri krize ilişkin ABD merkezli haber sitesi Axios'a röportaj verdi. Axios'un haberine göre Trump, gerçekleştirilen kısa bir telefon görüşmesinde İran'a yönelik ekonomik baskı oluşturmaya hazır olduğuna ilişkin mesaj verdi. Axios, Trump'ın bu yaklaşımının yeni bir saldırı dalgası başlatma kararının aksine bir tutuma işaret ettiğini vurguladı.
Habere göre Trump, İran ile temasları "fazla büyütmeden yürüttüklerini" ifade ederek, "Onlarla yarım bir müzakere sürecindeyiz. Sadece yüksek enflasyonlarını ve parasız kalmış olmalarını gözlemliyoruz" dedi.
Trump, İran'ın ekonomik açıdan çok kötü bir durumda olduğunu savunarak, Tahran yönetiminin askerlerine ödeme yapacak kaynaklara sahip olmadığını iddia etti. ABD Başkanı, İran'a yönelik deniz ablukasının Tahran'ın içinde bulunduğu ekonomik krizi daha da derinleştirdiğini savundu.
Trump, ham petrolün varil fiyatının 75 doların biraz üzerinde olduğuna dikkat çekerek, bu durumun savaşın ABD'li tüketiciler üzerindeki etkilerinin daha az hissedilmesini sağladığını söyledi. ABD Başkanı ayrıca İran ile müzakerelerdeki mevcut duruma ilişkin, "Her şey yoluna girecektir. Her şey her zaman yoluna girer, bu tıpkı bir satranç oyunu gibi" değerlendirmesinde bulundu.
İRAN-UMMAN ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
İran Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Umman ile Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz trafiğinin sağlanmasına yönelik yürütülen görüşmelerde son aşamalara gelindiğini açıklamış, tarafların yakın zamanda ortak bildiri yayımlayabileceğini bildirmişti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir ise dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'nin "davranışını düzeltmesi" gerektiğini söylemişti. Zülkadir, ABD'nin İran'a ve "kutsal değerlerine" yönelik tehditlere son vermesi, İran ve bölgesel müttefiklerine karşı askeri harekatı kalıcı olarak durdurması, İran'a yönelik abluka kapsamında görev yapan ABD deniz ve hava kuvvetlerini geri çekmesi, İran'a son çatışma sırasında verilen zararlar için tazminat ödemesi, yaptırımları kaldırması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması gerektiğini ifade etmişti.