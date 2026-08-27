Muhalif kimliğiyle biliniyordu, Rus ajanı çıktı. Aldığı parayı da açıkladı

Flores, geçen senenin ortalarında eski erkek arkadaşı ve eski Pussy Riot üyesi Pyotr Verzilov'u Sırbistan'daki bir kafeye çekmesi yönünde talimat aldığını bildirdi.

Plan kapsamında sivil FSB görevlilerinin Verzilov'u kaçırıp öldürmeyi hedeflediğini belirten aktivist, suikast planındaki rolü karşılığında kendisine 3 milyon ruble (36 bin dolar) teklif edildiğini söyledi.

Flores, röportajında, "Bu dönüm noktası oldu. Daha önce sadece pasaportumu geri alıp kaçmayı beklemem gerektiğini düşünüyordum. Fakat o an ne kadar ileri gidebileceklerini anladım" dedi.

Verzilov'a yönelik suikast planının uygulanmasına yardımcı olmayı reddeden Flores, istihbarat görevlilerini oyalayarak insan hakları avukatı Dmitriy Zahvatov'dan yardım istedi.

Flores, daha sonra sürgündeki iş insanı Leonid Nevzlin'in yardımıyla bu ayın başlarında Rusya'dan kaçtığını ifade etti.