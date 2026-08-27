Muhalif kimliğiyle biliniyordu, Rus ajanı çıktı. Aldığı parayı da açıkladı
27.08.2026 13:53
Son Güncelleme: 27.08.2026 13:58
Muhalif kimliğiyle bilinen Pussy Riot grubunun eski üyesi Rita Flores, Rus istihbaratının tehdidiyle ajanlık yaptığını açıkladı. Flores, "görev" için kendisine ödenen parayı da paylaştı.
Rusya'da son yıllarda muhalif kimliği ve çarpıcı eylemleriyle öne çıkan punk grubu Pussy Riot'un eski üyesi Rita Flores, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) adına muhbirlik yapmaya zorlandığını, savaş karşıtı aktivistler hakkında istihbarat topladığını ve sürgündeki bir muhalife yönelik başarısız suikast planına dahil edildiğini açıkladı.
Port'a konuşan Flores, Şubat 2023'te Moskova'daki dairesine düzenlenen baskının ardından FSB görevlilerinin kendisini işbirliği anlaşması imzalamaya zorladığını belirtti.
Flores, Ukrayna'da işlendiği iddia edilen Rus savaş suçlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ceza davası açılmakla ve akrabalarına yönelik ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Flores mülakatta süreci şu sözlerle anlattı: "Beni her türlü tehdit ve baskıyla devşirmeye başladılar. Ailemi öldürmekle ve annemi kimin öldürdüğünü asla kanıtlayamayacağımla tehdit ettiler."
MUHALİF SANATÇILARI İZLEME TALİMATI VERİLMİŞ
"Harley" kod adıyla faaliyet gösterdiğini belirten Flores, Rus sanatçılar ve siyasi muhalifler hakkında ayrıntılı profiller oluşturmakla görevlendirildiğini aktardı.
Güvenlik servisi sorumlularından başlangıçta 30 bin ruble (360 dolar) ödeme aldığını, ardından 2024 başından haziran ayına kadar aylık 50 bin ruble (600 dolar) ödeme yapıldığını kaydetti.
İki yılı aşkın süre boyunca FSB görevlerini kasıtlı olarak sabote ettiğini ifade eden Flores, güvenlik güçlerinin gözaltı işlemlerini geciktirmek amacıyla hedef alınan sanatçılar Philippenzo ve Pavel Kriseviç ile kişisel husumet yaşıyormuş gibi davrandığını aktardı.
SIRBİSTAN'DAKİ SUİKAST PLANINDA DA ADI GEÇİYOR
Flores, geçen senenin ortalarında eski erkek arkadaşı ve eski Pussy Riot üyesi Pyotr Verzilov'u Sırbistan'daki bir kafeye çekmesi yönünde talimat aldığını bildirdi.
Plan kapsamında sivil FSB görevlilerinin Verzilov'u kaçırıp öldürmeyi hedeflediğini belirten aktivist, suikast planındaki rolü karşılığında kendisine 3 milyon ruble (36 bin dolar) teklif edildiğini söyledi.
Flores, röportajında, "Bu dönüm noktası oldu. Daha önce sadece pasaportumu geri alıp kaçmayı beklemem gerektiğini düşünüyordum. Fakat o an ne kadar ileri gidebileceklerini anladım" dedi.
Verzilov'a yönelik suikast planının uygulanmasına yardımcı olmayı reddeden Flores, istihbarat görevlilerini oyalayarak insan hakları avukatı Dmitriy Zahvatov'dan yardım istedi.
Flores, daha sonra sürgündeki iş insanı Leonid Nevzlin'in yardımıyla bu ayın başlarında Rusya'dan kaçtığını ifade etti.