Mutabakat bozuldu: ABD ile İran arasındaki çatışmalar 6. gününde

İran, ABD ordusunun askeri tesislerine yönelik üst üste gerçekleştirdiği altıncı gece bombardımanının ardından cuma günü Ortadoğu'daki ABD tesislerine yeni saldırılar başlattığını, bu kapsamda Suriye topraklarında ilk kez doğrudan bir hedefi vurduğunu açıkladı .

Geçen ay taraflar arasında sağlanan ateşkes, yerini günlük saldırı ve misillemelere bıraktı. Yaşanan çatışmalar küresel petrol taşımacılığında kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatı büyük ölçüde durdururken ABD ve İsrail'in şubat ayında başlattığı savaşın küresel ekonomiye yönelik yansımaları yatırımcılar arasındaki endişeleri yeniden artırdı.

ABD ordusu, İran'ın askeri kabiliyetlerini daha da zayıflatmak amacıyla Keşm Adası ile ülkenin en büyük limanına ev sahipliği yapan Bender Abbas yakınlarındaki kritik deniz ve Devrim Muhafızları tesisleri dahil birçok noktaya gece boyunca yeni hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemilerini içeren ABD kuvvetleri; kıyı izleme ve hava savunma mevzileri, askeri lojistik altyapısı ile deniz muharebe kabiliyetleri gibi düzinelerce İran askeri hedefini hassas mühimmatla vurmuştur."