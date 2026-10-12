Müzeden çalınan tablolar duvarın arkasından çıktı. Değeri 9 milyon avro

Fransa'nın güneyindeki bir müzeden çalınan empresyonist usta Pierre-Auguste Renoir 'a ait iki tablo, bir evin duvarının arkasına gizlenmiş halde ortaya çıkarıldı.

Savcılık, bugün yaptığı açıklamada ele geçirilen eserlerin hafif hasar gördüğünü bildirdi.

Hırsızlar geçtiğimiz ay Cagnes-sur-Mer kasabasındaki müzeye girerek Renoir imzalı iki eseri yanlarına alıp kaçmış, kaçış sırasında diğer iki tabloyu ise geride bırakmıştı.

Müzeden çalınmak istenen toplam dört eserin değerinin dokuz milyon avro (yaklaşık 496 milyon 600 bin Türk Lirası) düzeyinde olduğu tahmin ediliyordu. Yetkililer, cuma günü çalınan iki esere ulaşıldığını duyurdu.

Ele geçirilen eserlerin "Madame Colonna Romano'nun Portresi" adlı portre ile kuyu başında duran bir kadını tasvir eden "Kuyudaki Genç Kadın" isimli tablolar olduğu açıklandı.

Paris'te gazetecilere konuşan Marsilya Savcısı Nicolas Bessone, tabloların geçen perşembe günü güneydeki Clermont-l'Herault kasabasında yer alan bir eve düzenlenen aramada ele geçirildiğini belirtti.