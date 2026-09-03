Müzik dünyasını sarsan cinayet. Ünlü müzisyen, hamile eşi ve çocuğu öldürüldü
03.09.2026 09:25
Meksikalı indie rock grubu Camilo Septimo'nun klavyecisi Jonathan Melendez, hamile eşi, 3 yaşındaki kızı ve çocuklarının bakıcısı evlerinde öldürüldü.
AİLENİN KÖPEĞİ DE ÖLDÜRÜLDÜ
Meksika'da indie rock grubu Camilo Septimo'nun klavyecisi Jonathan Melendez, hamile eşi, 3 yaşındaki kızı ve çocuklarının bakıcısı evlerinde öldürüldü. Ailenin köpeğinin de öldürüldüğü olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Meksika Eyaleti Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki Melendez ve ailesinin cansız bedenleri Mexico City yakınlarındaki lüks bir mahallede bulunan dairede bulundu.
Melendez'in 35 yaşındaki eşi Ana Paula'nın dört aylık hamile olduğu belirtildi.
Hayatını kaybeden dördüncü kişinin ise ailenin yanında çocuk bakıcısı olarak çalışan 21 yaşındaki Aleida Romero Victorio olduğu ailesi tarafından doğrulandı.
ÜÇÜ BAŞINDAN VURULDU
Yetkililerin açıklamasına göre, 3 yaşındaki çocuk dahil kurbanlardan üçü başından, bir kişi ise sırtından vuruldu.
Savcılık, kurbanlardan ikisinin ellerinin bağlı halde bulunduğunu açıkladı. Ailenin köpeği de bacakları bağlanmış ve ölü halde bulundu.
Polis, evde ayrıca 6 yaşında bir erkek çocuğunu sağ ve yara almamış halde buldu.
Yetkililer cinayetlerin salı günü yerel saatle 17.30 ile 19.40 arasında işlendiğini değerlendiriyor.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.
Savcılık, Melendez'in bir iş ortağı olduğu belirtilen Diego Sebastian “N” isimli şüphelinin cinayetlerin muhtemel faili olduğunu açıkladı.
Gerardo “N” olarak tanımlanan ikinci şüphelinin de olayla bağlantısı araştırılıyor.
Meksika Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch'a göre şüphelilerden biri, kurbanlardan biriyle olan ilişkisini ve aralarındaki güveni kullanarak eve girdi.
Savcılık, cinayetlerin koşullarına ve gözaltındaki kişilerin hukuki durumuna ilişkin daha fazla ayrıntının soruşturmanın uygun aşamasında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
GRUBUNDAN VEDA: “SEVGİ VE MİNNETLE HATIRLAYACAĞIZ”
Jonathan Melendez'in ölümü Meksika müzik dünyasında da büyük üzüntü yarattı.
Üyesi olduğu Camilo Septimo, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Melendez'in “büyük bir sevgi ve minnetle” hatırlanacağını belirtti.
Grup açıklamasında, “Bugün onun hayatını, müziğini, ışığını ve onu tanıma ve yanında yürüme şansına sahip olanlarla paylaştığı her şeyi onurlandırıyor ve kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.
Cinayetlerin nedeni henüz açıklanmazken, iki şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.