Müzik dünyasını sarsan cinayet. Ünlü müzisyen, hamile eşi ve çocuğu öldürüldü

Meksika'da indie rock grubu Camilo Septimo'nun klavyecisi Jonathan Melendez, hamile eşi, 3 yaşındaki kızı ve çocuklarının bakıcısı evlerinde öldürüldü. Ailenin köpeğinin de öldürüldüğü olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Meksika Eyaleti Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki Melendez ve ailesinin cansız bedenleri Mexico City yakınlarındaki lüks bir mahallede bulunan dairede bulundu.

Melendez'in 35 yaşındaki eşi Ana Paula'nın dört aylık hamile olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden dördüncü kişinin ise ailenin yanında çocuk bakıcısı olarak çalışan 21 yaşındaki Aleida Romero Victorio olduğu ailesi tarafından doğrulandı.