Napolyon'un 200 yıllık şifresini yapay zeka altı saatte çözdü

Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın emriyle 1809 yılında kaleme alınan savaş mektubu, 200 yılı aşkın süredir çözülmeyi bekleyen karmaşık bir şifre olarak dijital arşivlerde duruyordu.

Semboller, rakamlar ve harflerden oluşan yaklaşık 24 satırlık askeri pozisyon dökümü, daha önce uzman akademisyenlerin ve amatör kriptologların alanı sayılan bu sır perdesini sadece altı saatte yırtan yapay zekayla birlikte yeniden gün yüzüne çıktı.

ABD merkezli siber güvenlik şirketi SentinelOne bünyesinde çalışan 27 yaşındaki yapay zeka mühendisi Carter Church, Napolyon'un generallerinden birine hitaben yazılan bu tarihi metni çözmek için tarih veya kriptoloji uzmanı olmaya ihtiyaç duymadı.

Geleneksel yöntemlerle haftalarca sürebilecek işlem, OpenAI tarafından geliştirilen GPT-6 Astra modeliyle birkaç akşamlık denemenin ve altı saatlik nihai sürecin sonunda aşıldı.

Church, AFP'ye yaptığı değerlendirmede elde ettiği başarı karşısında büyük bir heyecan duyduğunu belirterek "Yapay zekanın masaya getirdiği asıl güç sebatkarlık" dedi.

Tarihçilerin başka öncelikli akademik meselelere odaklandığını, geleneksel şifre kırma yöntemlerinin etkili olsa da çok ciddi zaman ve emek gerektirdiğini kaydeden Church, birçok tarihi şifreli metnin bu nedenle incelenmeden beklediğini ifade etti.