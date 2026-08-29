NASA astronotu ilk kez anlattı. “Makineli tüfek gibiydi, Dünya'ya dönemeyebiliriz diye düşündüm”

Wilmore, Starliner ISS'e kenetlenmeden önce bile kapsülle Dünya'ya dönemeyeceklerini düşündüğünü açıkladı.

“Eğer oraya güvenli şekilde ulaşır ve kenetlenebilirsek, bu uzay aracıyla eve dönmeyeceğiz. Bir süre orada kalacağız diye düşündüm.” dedi.

Astronot, daha sonra kendisine “Geri dönemeyeceğinizi söylediklerinde ne hissettiniz?” diye sorulduğunu belirterek, “Ben bunu daha istasyona kenetlenmeden önce biliyordum.” ifadelerini kullandı.

NASA'nın astronotların Starliner ile dönmemesine ilişkin resmi kararı ise yaklaşık bir ay sonra geldi.

Wilmore, “Tüm bu süre boyunca geri dönme ihtimalimizin yok denecek kadar az olduğunu biliyorduk.” dedi.