NASA astronotu ilk kez anlattı. “Makineli tüfek gibiydi, Dünya'ya dönemeyebiliriz diye düşündüm”
29.08.2026 11:51
Sekiz günlük görev için uzaya çıkan ancak Boeing Starliner'daki arıza nedeniyle 9 ay mahsur kalan NASA astronotu Butch Wilmore, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
KORKU DOLU ANLARI ANLATTI
Sekiz günlük bir görev için uzaya çıkan ancak Boeing Starliner kapsülündeki arızalar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) dokuz ay kalan NASA astronotu Butch Wilmore, görev sırasında yaşadıkları korku dolu anların ayrıntılarını anlattı.
Wilmore, astronot Sunita Williams ile ISS'e yaklaşırken Starliner'ın iticilerinin birer birer devre dışı kaldığını ve uzay aracını kontrol etmekte giderek zorlandığını söyledi.
O sırada aklından hayatta kalamayabileceklerinin geçtiğini belirten Wilmore, “Oraya ulaşmak zorundaydık. Eğer ulaşamasaydık o halde Dünya'ya geri dönebileceğimizden emin değildim.” dedi.
İTİCİLER BİRER BİRER DEVRE DIŞI KALDI
Wilmore ve Williams, Temmuz 2024'te Boeing'in Starliner kapsülüyle ISS'e doğru yola çıktı.
İstasyona yaklaşırken kapsülün sekiz ileri iticisinden dördü devre dışı kaldı. Ardından beşinci iticide de sorun yaşanırken diğer iticilerin sağladığı gücün azaldığı belirlendi.
Wilmore, aracı kontrol ederken Starliner'ın bir gün önceki testlerden tamamen farklı tepki verdiğini hissettiğini anlattı.
Uzay araçlarının güvenli şekilde hareket edebilmesi için dönme, eğilme ve yuvarlanmanın yanı sıra ileri-geri, yukarı-aşağı ve sağa-sola hareket edebilmesi gerekiyor. Wilmore'a göre yaşanan arızalar nedeniyle Starliner bu hareket kabiliyetlerinden birini kaybetti.
“Artık hareket eksenlerimizden birini kaybetmiştik.” diyen Wilmore, bunun insanlı uzay uçuşu tarihinde daha önce yaşanmadığını söyledi.
“MAKİNELİ TÜFEK GİBİ SES ÇIKARIYORDU”
Arızalar sırasında kapsülün çıkardığı ses de astronotların endişesini artırdı.
Wilmore, iticilerin hızla ateşlenmesi nedeniyle uzay aracından “makineli tüfek” sesine benzer bir gürültü geldiğini anlattı.
“Kontrol bendeydi ve bunu hissedebiliyordum. Uzay aracını kontrol altında tutmak açısından bir gün önceki durumla hiçbir benzerliği yoktu. Sesi bile farklıydı.” dedi.
Sorunun neden kaynaklandığını bilmediklerini ve iticilerin yeniden çalışıp çalışmayacağından emin olamadıklarını söyleyen Wilmore, o sırada tek hedeflerinin ISS'e ulaşmak olduğunu belirtti.
Wilmore, “Oraya ulaşamazsak bu şekilde Dünya'ya geri dönebileceğimizden emin değildim. Dolayısıyla hayatta kalamama düşüncesi de vardı.” ifadelerini kullandı.
“BU UZAY ARACIYLA EVE DÖNMEYECEĞİZ”
Wilmore, Starliner ISS'e kenetlenmeden önce bile kapsülle Dünya'ya dönemeyeceklerini düşündüğünü açıkladı.
“Eğer oraya güvenli şekilde ulaşır ve kenetlenebilirsek, bu uzay aracıyla eve dönmeyeceğiz. Bir süre orada kalacağız diye düşündüm.” dedi.
Astronot, daha sonra kendisine “Geri dönemeyeceğinizi söylediklerinde ne hissettiniz?” diye sorulduğunu belirterek, “Ben bunu daha istasyona kenetlenmeden önce biliyordum.” ifadelerini kullandı.
NASA'nın astronotların Starliner ile dönmemesine ilişkin resmi kararı ise yaklaşık bir ay sonra geldi.
Wilmore, “Tüm bu süre boyunca geri dönme ihtimalimizin yok denecek kadar az olduğunu biliyorduk.” dedi.
ARIZAYI UZAYDA İNCELEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ
Wilmore'a göre en büyük sorunlardan biri arızalı iticilerin uzaydayken doğrudan incelenememesiydi.
Astronotların uzay yürüyüşü yaparak iticilere ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Wilmore, bu nedenle sorunun tam olarak ne olduğunun kesin biçimde tespit edilemediğini söyledi.
NASA başlangıçta Starliner'ın iki astronotu Dünya'ya geri getirebilecek durumda olduğunu değerlendirmişti. Ancak yapılan incelemelerin ardından insanlı dönüşün fazla riskli olduğuna karar verildi.
Starliner, Eylül 2024'te mürettebatsız olarak Dünya'ya döndü.
SEKİZ GÜNLÜK GÖREV DOKUZ AYA UZADI
Wilmore ve Williams'ın başlangıçta ISS'de yalnızca sekiz gün kalması planlanıyordu.
Ancak Starliner'ın güvenli dönüşüne ilişkin belirsizlik nedeniyle iki astronotun görevi aylarca uzadı. İkili sonunda SpaceX'in Crew-9 göreviyle Mart 2025'te Dünya'ya döndü.
Böylece sekiz günlük olması planlanan görev yaklaşık dokuz ay sürdü.
“BİRAZ KORKTUĞUM ANLAR OLDU”
Wilmore, Starliner sürecinde daha önce bilmediği bazı prosedür ve kararlardan sonradan haberdar olmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da söyledi. Ancak hangi kararları kastettiği veya bunlardan kimin sorumlu olduğu konusunda ayrıntı vermedi.
ISS'de aylarca kalmak zorunda olmasından ise rahatsızlık duymadığını belirten Wilmore, yaşananları kabullenmesinde dini inancının önemli rol oynadığını söyledi.
Bunun korkuyu tamamen ortadan kaldırmadığını da kabul eden astronot, “Zaman zaman hayal kırıklığı yaşadım, belki bir iki kez biraz korktum.” dedi.