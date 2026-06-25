NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'ı özel sunumla ikna etmeye çalıştı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak üyesi ülkelerin İran'daki savaşa katılmayı ve destek vermeyi reddetmesi üzerine ABD yönetiminde oluşan hoşnutsuzluğu gidermek amacıyla dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Temmuz ayında yapılacak kritik liderler zirvesi öncesinde gerçekleşen görüşmede Rutte, Trump'ın Avrupalı müttefiklerin kendi güvenlikleri için daha fazla ödeme yapması yönündeki taleplerine yanıt olarak, ittifak genelindeki rekor savunma harcamalarının detaylarını içeren bir ikna stratejisi yürüttü.

Rutte, Oval Ofis'teki görüşmede Trump'ın büyük ve dikkat çekici görsel tercihlerine hitap eden posterler sundu.

Üzerinde altın sarısı harflerle "Trump Trilyonu" ve "Trump 47 Etkisi" yazılı olan, kalın kırmızı sütun grafiklerden oluşan posterler, Trump'ın 2017 yılında ilk kez göreve gelmesinden bu yana NATO ülkelerinin savunma harcamalarını ne kadar artırdığını gösterdi.

Görsellerde kullanılan yazı tipinin, Trump'ın "The Art of the Deal" (Anlaşma Sanatı) kitabının kapağındaki tasarımı andırması dikkat çekti.

Görsellerin önünde konuşan Rutte, "Bu başkanın neler başarabileceğini size göstermek için bu panoların yanına gidiyorum" diyerek, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarında ABD ile aynı seviyeye gelmesinin en son 1950'lerde Dwight Eisenhower yönetimi döneminde görüldüğünü ifade etti.

Rutte ayrıca, Avrupa ve Kanada'dan gelen yeni talepleri karşılamak üzere artan savunma üretimi sayesinde ABD istihdam piyasasında yaşanan olumlu gelişmelere de dikkat çekti.

Geçmişteki zirvelerde Trump'ın İran'daki savaşı yönetme biçimine atıfta bulunarak kendisinden "baba" (daddy) diye bahseden Rutte, daha önce de savunma harcamaları ve Trump'ın Grönland'ı satın alma girişimleri sırasında yaşanan gerilimleri yatıştırmayı başarmıştı.

Ancak bazı Avrupalı müttefikler, Rutte'nin ABD Başkanı'na karşı fazlasıyla boyun eğen bir tavır sergilediğini savunarak bu yaklaşıma tepkili.