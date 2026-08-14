NATO hava sahasında İHA alarmı. Türk jetleri havalandı
14.08.2026 14:10
Letonya'da ülkenin hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracı, NATO güçlerince düşürüldü. Müdahaleye Türk F-16'ları da katıldı.
Letonya'da insansız hava aracı alarmı yaşandı.
Letonya Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.
Augsdaugava, Preili, Rezekne ve Balvi belediyelerini kapsayan bir hava tehdidi uyarısı yayımlanan açıklamada, vatandaşlara alçaktan uçan veya şüpheli nesnelere yaklaşılmaması ve benzer bir nesne görülmesi halinde haber verilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Daha sonra bir diğer paylaşımda silahlı kuvvetler, tehdidin sona erdiğini duyurdu. Açıklamada, "Müttefik (NATO) savaş uçakları, hava sahasına giren insansız hava aracını başarıyla düşürdü." ifadelerine yer verildi.
TÜRK VE İTALYAN JETLERİ MÜDAHALE ETTİ
NATO Sözcüsü Allison Hart, olaya ilişkin açıklama yaptı.
Hart, Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracının Türk ve İtalyan hava unsurlarınca düşürüldüğünü belirterek, ittifakın tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti.
Sözcü, "Litvanya'da konuşlu İtalyan Eurofighter'ları ve Estonya'dan Türk F-16'ları, Letonya hava sahası üzerindeki bir İHA nedeniyle havalandı." ifadesini kullandı.
"NATO OLASI TEHDİTLERE KARŞI HAZIR"
Bir gün önce ise Romanya ve İspanya'ya ait F-16 savaş uçaklarının, Ukrayna sınırı yakınlarında Romanya hava sahasına giren insansız hava araçlarının ardından harekete geçtiğini belirten Hart, NATO'nun gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.
Hart, "NATO, olası tehditlere karşı 7 gün 24 saat hazırdır. Topraklarımızı korumaya ve halkımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.