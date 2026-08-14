NATO hava sahasında İHA alarmı. Türk jetleri havalandı

Augsdaugava, Preili, Rezekne ve Balvi belediyelerini kapsayan bir hava tehdidi uyarısı yayımlanan açıklamada, vatandaşlara alçaktan uçan veya şüpheli nesnelere yaklaşılmaması ve benzer bir nesne görülmesi halinde haber verilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Daha sonra bir diğer paylaşımda silahlı kuvvetler, tehdidin sona erdiğini duyurdu. Açıklamada, "Müttefik (NATO) savaş uçakları, hava sahasına giren insansız hava aracını başarıyla düşürdü." ifadelerine yer verildi.