NATO müttefikler için harekete geçiyor. Bataryası bile 1 milyar doları aşıyor
07.07.2026 16:21
Son Güncelleme: 07.07.2026 16:21
NATO, Ankara'da yeni Patriot tedarikini duyurdu. Tam destekli bir Patriot bataryasının maliyeti 1 milyar doları aşıyor. Zirvede açıklanan savunma girişimlerinin toplam değeri ise 26,2 milyar dolar.
NATO, müttefik ülkelerin hava ve füze savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla yeni tedarik ve işbirliği adımları atıyor.
Ankara'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında, yaklaşık 1,6 milyar dolar değerinde çok uluslu girişimler duyuruldu.
Zirvenin başlığında ise füze ve hava savunma girişimlerinin toplam değeri 26,2 milyar dolar olarak paylaşıldı.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Sekerinska, NATO Destek ve Tedarik Ajansının (NSPA) son üç yılda çok sayıda Patriot PAC-2 füzesi satın aldığını ve yakın gelecekte yeni tedarikler yapmaya hazırlandığını açıkladı.
Sekerinska, hava ve füze savunma sistemlerinin ittifakın "ilk savunma hattı" kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.
Sekerinska, Ankara'daki etkinlikte yaptığı konuşmada, "İşin özü, hepimizin güvenliğini sağlamak amacıyla bu kabiliyetlerden çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Önleyicilere, sensörlere, komuta ve kontrol kabiliyetlerine gereksinim duyuyoruz. En yeni teknolojileri entegre ederek bu süreci daha hızlı ve iyi yürütmek için tüm kaynaklarımızı birleştirip birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Müttefiklerin hazır hava savunma sistemleri ile havadan gözetleme araçlarının ortak tedarikini hızlandırmayı amaçladığını belirten Sekerinska, Belçika ve Hollanda arasında imzalanan yeni mutabakat zaptına işaret etti.
İki ülke, bazı kritik hava savunma sistemlerini ortaklaşa satın alacak.
Ayrıca Rheinmetall firmasının İtalya bölümü, Roma'daki fabrikasında hava savunma sistemleri ve mühimmat üretimini iki katına çıkaracak yatırımları duyurdu.
Türkiye'nin kendi hava savunma kabiliyetlerine yönelik yatırımlarını sürdürdüğünü ifade eden Sekerinska, ev sahibi ülkenin karadan fırlatılan uzun menzilli ATMACA seyir füzelerinden önemli miktarda tedarik etmeyi taahhüt ettiğini açıkladı.
Çok uluslu taarruz girişimlerinin duyurulduğu törende, savunma sanayii temsilcisi olarak ROKETSAN sahneye davet edildi.
MÜTTEFİK ÜLKELER YENİ SAVUNMA PROJELERİ İÇİN ORTAKLIK KURUYOR
Karadan Hassas Vuruş (GBPS) projesi kapsamında Danimarka, Fransa, İtalya, Norveç, Türkiye ve Birleşik Krallık, düşük maliyetli seyir füzeleri ile balistik füzelerin geliştirilmesi ve büyük ölçekli üretimi için işbirliği yapacak.
Bununla birlikte, NSPA aracılığıyla kritik kalibrede ek mühimmat alımı sağlamak amacıyla yeni bir sözleşme imzalandı ve 155 mm Dolaylı Yangın Mühimmatı projesi başlatıldı.
Ukrayna'daki savaştan edinilen derslere atıfta bulunan Sekerinska, yüksek yoğunluklu modern çatışmaların hassas vuruş silahlarını ve mühimmat stoklarını hızla tükettiğini, bu nedenle üretim kapasitesini artırmanın acil bir stratejik zorunluluk haline geldiğini belirtti.
Sekerinska, son aylarda Rus insansız hava araçları ile askeri uçaklarının müttefik hava sahasını defalarca ihlal ettiğini ve İran'ın fırlattığı balistik füzelerin NATO tarafından başarıyla önlendiğini hatırlattı.
Düşük Seviyeli Hava Tehditlerine Karşı Hava Savunma Kabiliyetleri ile Pasif Hava Gözetleme Kabiliyetleri projeleri, müttefiklerin hazır teknolojileri hızla edinmesini hedefliyor.
Türkiye'nin Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) alanındaki yatırımlarının öne çıktığı forumda, ASELSAN ve ROKETSAN da sanayi temsilcileri olarak törende yer aldı.
Raytheon ve Lockheed Martin ortaklığında üretilen MIM-104 Patriot sistemi, ABD ve müttefik ülkeler tarafından taktik balistik füzeleri, seyir füzelerini ve uçakları önlemek amacıyla kullanılıyor.
Tam bir batarya sisteminin donanım maliyeti 400 milyon dolardan başlarken, personel eğitimi ve yedek parçaları içeren tam destekli yapılandırmalarda bu tutar 1 milyar doları aşıyor.
Tek bir fırlatıcı veya ateşleme ünitesinin fiyatı 3,2 milyon ile 4 milyon dolar arasında değişiyor.
Füze bazında ise PAC-2 GEM-T yaklaşık 4 milyon dolar, PAC-3 MSE ise ihracat hacmine bağlı olarak 4,2 milyon ile 7 milyon dolar arasında maliyet çıkarıyor.