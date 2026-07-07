NATO müttefikler için harekete geçiyor. Bataryası bile 1 milyar doları aşıyor

NATO , müttefik ülkelerin hava ve füze savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla yeni tedarik ve işbirliği adımları atıyor.

Ankara'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında, yaklaşık 1,6 milyar dolar değerinde çok uluslu girişimler duyuruldu.

Zirvenin başlığında ise füze ve hava savunma girişimlerinin toplam değeri 26,2 milyar dolar olarak paylaşıldı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Sekerinska, NATO Destek ve Tedarik Ajansının (NSPA) son üç yılda çok sayıda Patriot PAC-2 füzesi satın aldığını ve yakın gelecekte yeni tedarikler yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Sekerinska, hava ve füze savunma sistemlerinin ittifakın "ilk savunma hattı" kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Sekerinska, Ankara'daki etkinlikte yaptığı konuşmada, "İşin özü, hepimizin güvenliğini sağlamak amacıyla bu kabiliyetlerden çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Önleyicilere, sensörlere, komuta ve kontrol kabiliyetlerine gereksinim duyuyoruz. En yeni teknolojileri entegre ederek bu süreci daha hızlı ve iyi yürütmek için tüm kaynaklarımızı birleştirip birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Müttefiklerin hazır hava savunma sistemleri ile havadan gözetleme araçlarının ortak tedarikini hızlandırmayı amaçladığını belirten Sekerinska, Belçika ve Hollanda arasında imzalanan yeni mutabakat zaptına işaret etti.

İki ülke, bazı kritik hava savunma sistemlerini ortaklaşa satın alacak.

Ayrıca Rheinmetall firmasının İtalya bölümü, Roma'daki fabrikasında hava savunma sistemleri ve mühimmat üretimini iki katına çıkaracak yatırımları duyurdu.

Türkiye'nin kendi hava savunma kabiliyetlerine yönelik yatırımlarını sürdürdüğünü ifade eden Sekerinska, ev sahibi ülkenin karadan fırlatılan uzun menzilli ATMACA seyir füzelerinden önemli miktarda tedarik etmeyi taahhüt ettiğini açıkladı.

Çok uluslu taarruz girişimlerinin duyurulduğu törende, savunma sanayii temsilcisi olarak ROKETSAN sahneye davet edildi.