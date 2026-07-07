NATO yaşlanan E-3'leri değiştiriyor. Yeni uçakların tanesi 600 milyon dolar

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak üyesi bazı ülkelerin, kullanım ömrünü tamamlayan E-3 Sentry gözetleme uçaklarının yerine İsveç üretimi GlobalEye havadan erken ihbar ve kontrol (AWACS) uçak filosu edinmek için ortak karar aldığını duyurdu.

Rutte, ittifakın Ankara'da bugün başlayan zirvesi marjında düzenlenen savunma sanayisi forumunda yaptığı konuşmada, "Bugün 10 adede kadar Saab GlobalEye uçağının ortak tedarikini duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise planlanan tedarik süreciyle ilgili olarak, "Bu an İsveç için büyük bir gurur kaynağı, NATO'ya sağlayacağı katkılar açısından ise daha da büyük bir onurdur. 2027 yılına kadar bu GlobalEye uçaklarının İsveç üslerinden operasyon yürüttüğünü göreceğiz" dedi.

İttifakın ilk "Müttefik Geleceğin Gözetleme ve Kontrolü" (iAFSC) projesi kapsamında Avrupa merkezli bir çözümün seçilmesi, bir grup müttefikin Boeing E-7A Wedgetail uçaklarını satın alma planından vazgeçmesinden beş ay sonra gerçekleşti.

Müttefikler, söz konusu alımdan "stratejik ve finansal temellerin kaybedilmesi" gerekçesiyle çekilmişti.

NATO, eski iAFSC planı çerçevesinde başlangıçta altı adet E-7 uçağı satın alma taahhüdünde bulunmuş ancak Trump yönetiminin programı iptal etmeyi planladığını açıklamasının ardından bu fikirden vazgeçmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, kongre üyelerinden gelen güçlü tepkilerin ardından bu kararı daha sonra geri almıştı.