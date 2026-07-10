NATO Zirvesi bitti, balık ekmeğe gitti
10.07.2026 11:42
Son Güncelleme: 10.07.2026 11:45
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye'ye gelen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, diplomatik temaslarının yanı sıra yerel kültür deneyimleriyle dikkat çekti.
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Japonya kabinesi üyeleri, resmi programlarının dışındaki Türkiye deneyimlerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun Ankara ve İstanbul'daki temasları sırasında Türk kültürüne ait unsurlarla kurdukları bağlar kamuoyunda ilgiyle karşılandı.
DIŞİŞLERİ BAKANI MOTEGİ TÜRK KAHVESİ İÇİP FAL BAKTIRDI
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, zirve kapsamında davetli olarak geldiği Ankara'da Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin videolu bir paylaşım yaptı.
Bakan Motegi, X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden Ankara çıkışlı bir video yayınladı.
Motegi paylaşımında, "Türkiye'de, çeşitli toplantılar ve görüşmeler arasındaki molalarda otantik Türk kahvesi içtim. Türk kahvesi, yalnızca hazırlanışı ve içilmesiyle değil, içildikten sonra keyif vermeye devam etmesiyle de benzersiz" ifadelerini kullandı.
Görüntülerde Türkiye denildiğinde akla ilk olarak Türk kahvesinin geldiğini belirten Motegi, bu kahvenin filtre kullanılmadan, doğrudan suyla kaynatılarak hazırlandığını ve telvenin dibe çökmesinin ardından üstte kalan berrak kısmın içildiğini izleyicilerine tarif etti.
Kahveyi tadan Japon Bakan, "Düşündüğüm kadar acı değilmiş ama sanki doğal bir kokusu var gibi. Türk kahvesinin bir özelliği de içtikten sonra keyfinin devam etmesidir. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım" değerlendirmesinde bulundu.
SAVUNMA BAKANI BARDAK SUYA ŞAŞIRDI: "İLK DEFA GÖRÜYORUM"
Ankara'daki zirveye katılan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro ise kendisine ikram edilen ambalajlı "bardak suyu" görünce şaşkınlık yaşadı.
Türkiye'de yaygın olarak tüketilen bu ambalaj formatını ilk kez gördüğünü belirten Koizumi, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.
Japon Bakan, ambalajlı suyla ilk karşılaşmasına dair, "Bunu ilk başta mum sandım ama suymuş. İlk defa böyle bir şey görüyorum" ifadesini kullandı.
ZİRVE SONRASI İSTANBUL'DA BALIK EKMEK MOLASI
Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamındaki resmi temaslarını tamamlayan Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, programının ardından İstanbul'u ziyaret etti.
Paylaşılan görüntülerde, Koizumi'nin beraberindeki heyetle birlikte İstanbul'daki geleneksel bir balık ekmek restoranına gittiği görüldü.
Kameraya yansıyan görüntülerde, Japon Bakanın vatandaşların arasında, herhangi bir gösterişten uzak şekilde balık ekmek yediği anlar dikkat çekti.
Yemek sırasında restorandaki diğer müşterilere olağan şekilde hizmet verilmeye devam ettiği ve Japon heyetinin sade bir şekilde masada yer aldığı kaydedildi.