NATO Zirvesi bitti, balık ekmeğe gitti

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, zirve kapsamında davetli olarak geldiği Ankara'da Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin videolu bir paylaşım yaptı.

Bakan Motegi, X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden Ankara çıkışlı bir video yayınladı.

Motegi paylaşımında, "Türkiye'de, çeşitli toplantılar ve görüşmeler arasındaki molalarda otantik Türk kahvesi içtim. Türk kahvesi, yalnızca hazırlanışı ve içilmesiyle değil, içildikten sonra keyif vermeye devam etmesiyle de benzersiz" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde Türkiye denildiğinde akla ilk olarak Türk kahvesinin geldiğini belirten Motegi, bu kahvenin filtre kullanılmadan, doğrudan suyla kaynatılarak hazırlandığını ve telvenin dibe çökmesinin ardından üstte kalan berrak kısmın içildiğini izleyicilerine tarif etti.

Kahveyi tadan Japon Bakan, "Düşündüğüm kadar acı değilmiş ama sanki doğal bir kokusu var gibi. Türk kahvesinin bir özelliği de içtikten sonra keyfinin devam etmesidir. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım" değerlendirmesinde bulundu.