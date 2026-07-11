NATO Zirvesi bitti, başbakan gitmedi. Türkiye'de tatile devam ediyor

Pazartesi günü Türkiye'ye gelen Magyar Péter, salı ve çarşamba günleri başbakan sıfatıyla ilk kez bir NATO zirvesine katıldı.

Yolculuk şartlarına dair açıklamalarda bulunan Başbakan, "Orbán hükümetinin lüks seyahat alışkanlıklarından vazgeçtiklerini" ifade ederek askeri uçağı kullanmayı reddettiğini söyledi.

İstanbul'a ticari havayolu şirketi Wizz Air ile uçtuğunu, oradan kara yoluyla Ankara'ya geçtiğini belirten Magyar, önceki hükümet tarafından rezerve edilen lüks konaklama yerini de iptal ettiklerini, heyet büyüklüğü ile otel seçiminde tasarrufa öncelik verdiklerini açıkladı.

Başbakan, "şeffaf ve dürüst bir şekilde" iki küçük oğlunun da kendisine Türkiye seyahatinde eşlik ettiğini bildirdi. NATO zirvesinin ardından hemen ülkesine dönmeyerek Antalya'ya geçtiğini belirten Magyar, bu yaz daha sonra fırsat bulamayacağı gerekçesiyle çocuklarıyla birlikte burada dört gün geçireceğini kaydetti.

Magyar, çocuklarının seyahat ve tatil masraflarının tamamını kendi cebinden karşıladığını beyan etti.

Türkiye'de kaldığı süre boyunca kabine üyeleriyle sürekli temas halinde olacağını aktaran Magyar, hükümet toplantısının hazırlıklarına katılacağını ve her önemli karar öncesinde kendisine bilgi verileceğini ifade etti.

Planlamalara göre pazar akşamı Macaristan'a dönecek olan Başbakan, 13 Temmuz günü parlamentoda gündem dışı bir konuşma gerçekleştirecek.