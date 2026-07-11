NATO Zirvesi bitti, başbakan gitmedi. Türkiye'de tatile devam ediyor
11.07.2026 12:11
Son Güncelleme: 11.07.2026 12:12
Macaristan Başbakanı Péter Magyar, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi için geldiği Türkiye'de resmi temaslarını tamamlamasının ardından tatiline devam ediyor.
Macaristan Başbakanı Magyar Péter, cumartesi akşamı sosyal medya platformu Reddit üzerinde çevrim içi bir soru-cevap etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Başbakan, katılımcıların kendisine her konuda soru yöneltebileceğini belirtti.
Magyar, havuz başında çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde yaptığı paylaşımda, yaklaşık iki saat sürmesi planlanan "AMA" (Ask Me Anything - "Bana İstediğini Sor") etkinliği kapsamında siyaset ve yönetimden özel hayata, spordan kültüre kadar hemen hemen her konunun ele alınabileceğini işaret etti.
Magyar Péter, cuma günü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'den selamlar! Buraya son gelişimden bu yana Tisza nehrinden çok sular aktı. Artık tamamen farklı bir ülkede yaşıyoruz. Sorularınızı yeniden yanıtlama zamanı geldi."
Açıklamasının devamında cumartesi günü saat 20.00'den itibaren her konuda soru kabul edeceğini belirten Başbakan, "Bu politika, yönetim, özel hayat, spor (dünya kupası), yaz veya kültür olabilir. Sizleri bekliyorum" dedi.
Magyar, yanıtlarının kısa olabileceğini ve zaman kısıtlılığı nedeniyle her soruya sıra gelemeyebileceğini ekleyerek, "Soruları yarın AMA paylaşımının altına gönderin. Yarın görüşmek üzere! MP" ifadeleriyle duyurusunu tamamladı.
NATO ZİRVESİ SONRASI "TASARRUF" VURGUSU YAPTI
Pazartesi günü Türkiye'ye gelen Magyar Péter, salı ve çarşamba günleri başbakan sıfatıyla ilk kez bir NATO zirvesine katıldı.
Yolculuk şartlarına dair açıklamalarda bulunan Başbakan, "Orbán hükümetinin lüks seyahat alışkanlıklarından vazgeçtiklerini" ifade ederek askeri uçağı kullanmayı reddettiğini söyledi.
İstanbul'a ticari havayolu şirketi Wizz Air ile uçtuğunu, oradan kara yoluyla Ankara'ya geçtiğini belirten Magyar, önceki hükümet tarafından rezerve edilen lüks konaklama yerini de iptal ettiklerini, heyet büyüklüğü ile otel seçiminde tasarrufa öncelik verdiklerini açıkladı.
Başbakan, "şeffaf ve dürüst bir şekilde" iki küçük oğlunun da kendisine Türkiye seyahatinde eşlik ettiğini bildirdi. NATO zirvesinin ardından hemen ülkesine dönmeyerek Antalya'ya geçtiğini belirten Magyar, bu yaz daha sonra fırsat bulamayacağı gerekçesiyle çocuklarıyla birlikte burada dört gün geçireceğini kaydetti.
Magyar, çocuklarının seyahat ve tatil masraflarının tamamını kendi cebinden karşıladığını beyan etti.
Türkiye'de kaldığı süre boyunca kabine üyeleriyle sürekli temas halinde olacağını aktaran Magyar, hükümet toplantısının hazırlıklarına katılacağını ve her önemli karar öncesinde kendisine bilgi verileceğini ifade etti.
Planlamalara göre pazar akşamı Macaristan'a dönecek olan Başbakan, 13 Temmuz günü parlamentoda gündem dışı bir konuşma gerçekleştirecek.
ZİRVE ÖNCESİNDE İSTANBUL'DAYDI
Ankara'daki NATO zirvesinden önce İstanbul'u ziyaret eden Magyar Péter, tarihi Yedikule Hisarı'nı gezdi. Bu ziyaret sırasında Macaristan Başbakanı'na Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosu László Keller eşlik etti.
Hisarda sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Magyar'ın, Sultanahmet Camii’ni de ziyaret ettiği aktarıldı.
İstanbul'daki programının ardından kara yoluyla Ankara'ya geçen Magyar, zirve programının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'deki tatil sürecine başladı.