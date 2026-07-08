NATO Zirvesi'ne damga vurdu, bir tek o spor ayakkabı giydi
08.07.2026 13:53
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, spor ayakkabı tercihiyle dikkati çekti.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında üye ülkelerin liderleri ve üst düzey heyetleri Ankara'da bir araya geldi.
Zirveye katılmak üzere dün Ankara'ya gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Esenboğa Havalimanı'ndaki karşılanma anında ve resmi program öncesinde tercih ettiği kıyafetle ilgi odağı oldu.
Başbakan Rama'nın havalimanındaki görüntülerinde, resmi ceketinin altına spor tarz kıyafetler giymeyi tercih ettiği görüldü.
Resmi ziyaretlerinde spor kıyafet giyme alışkanlığıyla tanınan Rama, bu tarzını NATO zirvesinde de sürdürdü.
Rama, daha önceki bir buluşmada spor ayakkabı giydiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gülüşmüştü.
Arnavutluk Başbakanı, bugün zirve salonuna girerken de Erdoğan'a “Her şey inanılmaz.” diyerek teşekkür etti.
Rama, zirveye katılan liderler arasında spor ayakkabı ve spor kombin tercih eden tek isim olarak öne çıkıyor.
Ankara'da dünya liderlerini ağırlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ittifakın güvenlik politikaları ele alınıyor.
Liderlerin ve heyetlerin katıldığı toplantılarda savunma işbirliği, bölgesel gelişmeler ve küresel güvenlik gündemine ilişkin kritik başlıklar değerlendiriliyor.