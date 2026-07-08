NATO Zirvesi'ne damga vurdu, bir tek o spor ayakkabı giydi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında üye ülkelerin liderleri ve üst düzey heyetleri Ankara'da bir araya geldi.

Zirveye katılmak üzere dün Ankara'ya gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Esenboğa Havalimanı'ndaki karşılanma anında ve resmi program öncesinde tercih ettiği kıyafetle ilgi odağı oldu.