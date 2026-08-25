Ne saat var ne takvim. Bu kabile zaman kavramını bilmiyor

Amondawa halkında insanların yaşları da sayılarla ifade edilmiyor. Bunun yerine kişinin yaşamındaki farklı dönemler kimlik değişiklikleriyle işaretleniyor.

Çocuklar büyüdükçe isimlerini yeni doğan kardeşlerine verebiliyor ve kendileri yeni bir isim alıyor. Böylece başka toplumlarda doğum günleri ve yaşlarla ifade edilen büyüme süreci, Amondawa'da kişinin toplumdaki değişen konumuyla tanımlanıyor.

Araştırmacılara göre topluluk çocuk yetiştirmek, geçmişi hatırlamak ve yaşamın farklı evrelerini ayırt etmek için soyut ve sayısal bir zaman kavramına ihtiyaç duymuyor.