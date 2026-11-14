"Nehirlerimizde balık kalmadı": Alaska'nın kral somonları tükeniyor

Candopoulos ve pek çok Alaskalı, kral somonların azalmasından Alaska Körfezi ile Bering Denizi'ni tarayan dev trol teknelerini sorumlu tutuyor.

Endüstriyel gemiler, dünya genelinde panelenmiş balık çubukları ve yengeç taklidi ürünlerin yapımında kullanılan Alaska mezgitini avlıyor.

Dört yolcu uçağı genişliğindeki bu dev ağlar, her yıl mezgit dışında binlerce ton balığı da beraberinde topluyor.

İstenmeyen bu avların arasında yer alan somonlar, yumurtlamak için kendi nehirlerine dönmek yerine okyanusta ölüyor.

Candopoulos, "Nehirlerimizde balık kalmadı ama trol endüstrisi onları öldürmeyi durduracak şekilde denetlenmiyor" dedi.

Trol teknelerinin çoğu Washington eyaletindeki Seattle kentinde konuşlanıyor ve mezgit avcılığından elde edilen ekonomik gelirin yaklaşık üçte ikisi Alaska dışına çıkıyor.

"Alaska kesinlikle milyar dolarlık bir endüstri tarafından sömürülüyor" diyen Candopoulos, bu eşitsizliğe tepki gösteriyor.

Kunduz kürkü, altın ve petrol gibi zengin kaynakları sömürmek isteyen fırsatçıların tarih boyunca akın ettiği bölgede bu tablo güvensizliği körüklüyor.

Kamuoyu yoklamaları, Alaskalıların çoğunluğunun trol avcılığının yasaklanmasını isteyecek kadar öfkeli olduğunu ortaya koyuyor.

Bu tartışma, eyaletteki son Senato seçimlerinin de gündemine taşındı.