Nepal sel felaketinin yaralarını sarmak için 5 milyar dolar istiyor

Felaket nedeniyle Nepal'de en az 626, Çin'e bağlı Tibet bölgesinde ise 7 kişi hayatını kaybetti. Nepal'de yaklaşık 2 bin 426, Tibet'in Gyirong bölgesinde ise en az 554 kişi halen kayıp.

Kayıplar arasında, aralarında çok sayıda Hint hacının da yer aldığı en az 540 yabancı uyruklu var.

Bölgede etkili olan yağmur ve yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmaları cumartesi günü geçici olarak durduruldu.

Ağır hasar alan Rasuwa bölgesinin en üst düzey idari yetkilisi Narendra Pariyar, önceliklerinin kurtarılan hacıların karayoluyla başkent Katmandu'ya nakledilmesi olduğunu ifade etti.

Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, ülkenin arama kurtarma personeline değil; çöken tünellerdeki kazazedelerin kurtarılması, yıkılan köprüler nedeniyle kesilen ulaşım ve iletişimin açılması, cesetlerin saklanması ve DNA testleriyle kimlik tespiti yapılması için özel teknik desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Khanal, uzmanlık bulunmayan bu alanlar için uluslararası yardım talep ettiklerini belirtti.