Nepal sel felaketinin yaralarını sarmak için 5 milyar dolar istiyor
29.08.2026 15:22
Nepal yönetimi, yüzlerce kişinin öldüğü sel felaketinin ardından ülkenin yeniden inşası için 4 ila 5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Nepal'de çarşamba günü bir buzulun çökmesiyle meydana gelen ve dağ nehirleri boyunca ilerleyerek yerleşim yerlerini yutan sel felaketinin ardından bilanço ağırlaşıyor.
Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wagle, Reuters'a yaptığı açıklamada, yıkımın ardından ülkenin yeniden inşası için ilk tahminlere göre 4 ila 5 milyar dolar gerektiğini belirtti.
Wagle, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve bu rakamın bir ön tahmin olduğunu kaydetti.
Felaket nedeniyle Nepal'de en az 626, Çin'e bağlı Tibet bölgesinde ise 7 kişi hayatını kaybetti. Nepal'de yaklaşık 2 bin 426, Tibet'in Gyirong bölgesinde ise en az 554 kişi halen kayıp.
Kayıplar arasında, aralarında çok sayıda Hint hacının da yer aldığı en az 540 yabancı uyruklu var.
Bölgede etkili olan yağmur ve yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmaları cumartesi günü geçici olarak durduruldu.
Ağır hasar alan Rasuwa bölgesinin en üst düzey idari yetkilisi Narendra Pariyar, önceliklerinin kurtarılan hacıların karayoluyla başkent Katmandu'ya nakledilmesi olduğunu ifade etti.
Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, ülkenin arama kurtarma personeline değil; çöken tünellerdeki kazazedelerin kurtarılması, yıkılan köprüler nedeniyle kesilen ulaşım ve iletişimin açılması, cesetlerin saklanması ve DNA testleriyle kimlik tespiti yapılması için özel teknik desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
Khanal, uzmanlık bulunmayan bu alanlar için uluslararası yardım talep ettiklerini belirtti.
Yetkililer, su altında kalan bazı cenazelerin ileri derecede bozulduğunu ve salgın hastalık riskine karşı yasal işlemler tamamlandıktan sonra açık alanda defnedileceğini açıkladı.
Chitwan bölge yönetimi, kimliklendirme için DNA örnekleri alındıktan sonra defin işlemlerinin yapılacağını duyurdu.
Katmandu'daki Maharajgunj Tıp Kampüsü'ne getirilen 49 cenazeden şimdiye kadar yalnızca yedisinin kimliği belirlenebildi.
Hindistan, Nepal'e battaniye, ilaç, gıda ve su arıtma tabletleri içeren yaklaşık 60 tonluk insani yardım malzemesini üç uçakla ulaştırdı.
Yeni Delhi ayrıca bir tünel kurtarma ekibi, sağlık personeli ve prefabrik köprüler göndermeyi teklif etti. Çin ise afetten etkilenen bölgeler için acil yardım ve uluslararası kurtarma işbirliği çağrısında bulundu.
Öte yandan, selin ardından Nepal-Çin sınırında oluşan ve taşkın tehlikesi yaratan göldeki su seviyesinin kademeli olarak düştüğü bildirildi.
Çinli yetkililer, uydu görüntülerinin göldeki suyun tahliye olmaya başladığını gösterdiğini aktardı. Nepalli yetkililer ise sel bölgesinin yukarısındaki iki göl tamamen boşalana kadar riskin süreceğini vurguluyor.