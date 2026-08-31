Nepal ve Çin sınırındaki sel felaketinde can kaybı artıyor

Nepal Başbakanı Balendra Şah, felaketi "eşi benzeri görülmemiş ve yıkıcı bir doğal afet" olarak nitelendirerek, hasar tespitinin güçlükle sürdüğünü söyledi.

Şah, yaklaşık 21 bin güvenlik personelinin sivil görevliler ve gönüllülerle birlikte sahada olduğunu ifade etti. Kızılhaç ise afetten 90 binden fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Kırgızistan ziyaretinde bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kayıpların bulunması için her türlü çabanın gösterildiğini belirtti.

Çin yönetimi, bölgeye 2 bin 100'den fazla kurtarma görevlisi sevk edildiğini ve en az 220 milyon yuan (33 milyon dolar) kaynak ayrıldığını bildirdi.