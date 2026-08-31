Nepal ve Çin sınırındaki sel felaketinde can kaybı artıyor
31.08.2026 11:08
Nepal ve Çin sınırında buzul çökmesi sonucu meydana gelen sel ve heyelan felaketinde en az 919 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi kayboldu.
Nepal ve Çin sınırında geçen hafta bir buzulun çökmesiyle başlayan buz, kaya ve çamur seli, iki ülkedeki yerleşim yerlerinde büyük yıkıma yol açtı.
Reuters ajansının haberinde felakette toplam ölü sayısı 919'a yükselirken, yaklaşık 4 bin 800 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Yetkililer, Nepal'de 903 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 247 kişinin kaybolduğunu duyurdu. Dağlardan sürüklenen ve sıcak hava nedeniyle bozulmaya başlayan yüzlerce kimliği belirsiz cenazenin geçici mezarlara defnedildiği açıklandı.
Çin tarafındaki Gyirong bölgesinde ise 16 kişinin öldüğü, 546 kişinin kaybolduğu bildirildi. Pekin yönetimi, kayıplar arasında 23 ülkeden 261 yabancı ülke vatandaşının da bulunduğunu aktardı.
Nepal'de arama kurtarma çalışmaları, felaketten en çok etkilenen Rasuwa ve Nuwakot bölgelerindeki 11 hidroelektrik santralinde yoğunlaştı.
Tünellerde mahsur kaldığı değerlendirilen 933 işçiyi kurtarmak için Nepal ordusu, Çinli ve Hint uzmanların desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Askerlerin kontrollü patlatmalar, iş makineleri ve arama ışıkları kullanarak çamur ve suyu tahliye etmeye çalıştığı, iki tünelden üç cenazenin çıkarıldığı kaydedildi.
Nepal Başbakanı Balendra Şah, felaketi "eşi benzeri görülmemiş ve yıkıcı bir doğal afet" olarak nitelendirerek, hasar tespitinin güçlükle sürdüğünü söyledi.
Şah, yaklaşık 21 bin güvenlik personelinin sivil görevliler ve gönüllülerle birlikte sahada olduğunu ifade etti. Kızılhaç ise afetten 90 binden fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyor.
Kırgızistan ziyaretinde bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kayıpların bulunması için her türlü çabanın gösterildiğini belirtti.
Çin yönetimi, bölgeye 2 bin 100'den fazla kurtarma görevlisi sevk edildiğini ve en az 220 milyon yuan (33 milyon dolar) kaynak ayrıldığını bildirdi.
Afet bölgesinde yeni taşkın ve heyelan riskleri nedeniyle kurtarma çalışmaları zaman zaman durduruluyor.
Nepal ve Çin sınırında oluşan bir set gölünün taşarak nehir sularını yükseltmesi ve buzul çökmesi alanındaki 2,5 milyon metreküp su barındıran kraterin taşma ihtimali izleniyor.
Çin devlet televizyonu, felaketin küresel ısınmanın uzun vadeli etkilerine bağlı buzul istikrarsızlığından kaynaklandığını aktardı.
Nepalli yetkililer Çin'in veri paylaşımı konusunda yetersiz kaldığını öne sürerken, Çin Dışişleri Bakanlığı Nepal'e meteorolojik ve hidrolojik verilerin düzenli olarak sağlandığını ve afet desteğinin süreceğini açıkladı.