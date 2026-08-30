Nepal ve Tibet'teki sel felaketinde can kaybı 750'ye yükseldi
30.08.2026 09:41
Himalayalar'da buzul çökmesi sonucu meydana gelen sel ve çamur felaketinde Nepal ve Tibet'te hayatını kaybedenlerin sayısı 750'ye yükseldi.
Himalayalar'da geçen hafta meydana gelen şiddetli sel ve çamur akıntısı nedeniyle Nepal ve Tibet'te hayatını kaybedenlerin sayısı pazar günü itibarıyla 750'ye ulaştı.
Yetkililer, bölgede 3 bin 44 kişinin hâlâ kayıp olduğunu açıklarken yeni yağışlarla birlikte nehir seviyelerinin yükselmesi üzerine kurtarma ekipleri daha yüksek noktalara çekilmek zorunda kaldı.
Arama kurtarma çalışmaları, cuma gününden bu yana olumsuz hava koşulları sebebiyle defalarca durduruldu.
Çarşamba günü yaşanan buzul çökmesinin yol açtığı heyelanın Nepal-Çin sınırında oluşturduğu doğal gölün taşarak Nepal'deki nehirlere dökülmesi, yeni sel dalgalarına yönelik endişeleri artırdı.
Kızılhaç, Çin'in iklim değişikliğinin etkileriyle ilişkilendirdiği afetten 90 binden fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyor.
Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, cumartesi günü Nepalli mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, yaşanan çamur akıntısının son yıllardaki "en şiddetli sınır ötesi felaket" olduğunu ve yürütülen kurtarma operasyonlarının eşi benzeri görülmemiş bir zorluk ve karmaşıklık taşıdığını ifade etti.
KURTARMA ÇALIŞMALARI HİDROELEKTRİK TÜNELLERİNE ODAKLANDI
Nepal'deki arama kurtarma faaliyetleri, buz, kaya, çamur ve moloz yığınının nehir yataklarına çökmesinin ardından hidroelektrik santrallerinin tünellerinde mahsur kaldığına inanılan yüzlerce kişiye ulaşmaya odaklandı.
Nepal Afet Yönetimi Kurumu, ülkedeki can kaybının 734'e yükseldiğini, 2 bin 498 kişinin kayıp olduğunu ve 7 bin 514 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Tibetli yetkililer ise düzenledikleri basın toplantısında, cumartesi akşamı itibarıyla Çin'in Gyirong ilçesinde 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 546 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
Yetkililer, Tibet tarafında 23 farklı ülkeden kaybolan 261 yabancı uyruklu arasında 104 Nepal, 49 Hindistan, 33 Letonya, 18 ABD ve 15 Birleşik Krallık vatandaşı bulunduğunu bildirdi.
Bu açıklama, Çin'in felaketteki yabancı uyrukluların milliyetlerine dair yayımladığı ilk resmi veri oldu.
CCTV kanalı, Pekin ve Katmandu yönetimlerinin kayıp vatandaşlar ile yabancı uyrukluların kimlik tespitinin yanı sıra afet önleme, zarar azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğini güçlendirmek üzere ortaklaşa çalıştığını aktardı.
Nepal polisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, yeni yağışların ardından Trishuli Nehri'ndeki su seviyesinin pazar günü yükseldiğini, bölge sakinleri ile kurtarma görevlilerinin güvenli ve yüksek yerlere sığındığını kaydetti.
Nepal genel kurtarma operasyonları için uluslararası bir yardıma ihtiyaç duymadığını belirtse de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lok Bahadur Chhetri; tünel kurtarma operasyonları, DNA testleri, cenazeler için soğutmalı morg alanları ve deforme olmuş cesetlerin adli tıp yöntemleriyle kimliklendirilmesi konularında yardıma gereksinim duyulduğunu ifade etti.
Chhetri, Hint ve Çinli uzmanların tünelleri açma çalışmalarına sahada destek verdiğini söyledi.
CCTV, nehrin üst kısımlarında oluşan ve kurtarma çalışmalarını tehdit eden baraj gölünün büyük ölçüde cumartesi akşamına kadar boşaldığını bildirdi.
Ancak cumartesi geç saatlerde dronlar tarafından yapılan incelemelerde, gölün 2,8 kilometre aşağısında yeni bir toprak kaymasının tespit edildiği ve bu durumun yeni bir su birikintisi ile set oluşturduğu aktarıldı.
Yetkililer Gyirong sınır kapısı yakınlarındaki kurtarma personelini güvenli bölgelere tahliye etti.
İKLİM KRİZİNİN UZUN VADELİ ETKİLERİ
Çinli bilim insanlarının tespitlerine dayandırılan CCTV haberinde, sel felaketinin "küresel ısınmanın uzun vadeli etkileri altındaki buzul dengesizliğinden kaynaklandığı" ve bunun Tibet Platosu'ndaki "kriyosfer afetlerinin yeni ve belirgin bir özelliği" olduğu vurgulandı.
Bilim insanları, Nepal tarafından gelen çamur akıntısının Gyirong sınır kapısına ulaşmasının yalnızca altı ila yedi dakika sürdüğünü kaydetti.
Güvenlik kamerası kayıtlarında sel sularının binaları yuttuğu ve insanların kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Çin, afet bölgesinde 2 bin 100'den fazla kurtarma görevlisini seferber ederek yardım çalışmaları için en az 220 milyon yuan (yaklaşık 32,7 milyon dolar) tahsis etti.
CCTV, Çin'in Nepal'e acil nakdi yardım, afet yardım malzemeleri, uydu ve hidrolojik veriler ile tünel kurtarma uzmanları sağladığını duyurdu.
Sınır kapısı yakınlarındaki ilk müdahale ekiplerine helikopterlerle malzeme bırakılırken ağır yük taşıma kapasitesine sahip insansız hava araçları devreye sokuldu.
Askerlerin kayıp kişileri arama çalışmalarında yaşam tespit cihazları, dronlar ve navigasyon sistemlerinden yararlandığı bildirildi.