Nepal ve Tibet'teki sel felaketinde can kaybı 750'ye yükseldi

Nepal genel kurtarma operasyonları için uluslararası bir yardıma ihtiyaç duymadığını belirtse de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lok Bahadur Chhetri; tünel kurtarma operasyonları, DNA testleri, cenazeler için soğutmalı morg alanları ve deforme olmuş cesetlerin adli tıp yöntemleriyle kimliklendirilmesi konularında yardıma gereksinim duyulduğunu ifade etti.

Chhetri, Hint ve Çinli uzmanların tünelleri açma çalışmalarına sahada destek verdiğini söyledi.

CCTV, nehrin üst kısımlarında oluşan ve kurtarma çalışmalarını tehdit eden baraj gölünün büyük ölçüde cumartesi akşamına kadar boşaldığını bildirdi.

Ancak cumartesi geç saatlerde dronlar tarafından yapılan incelemelerde, gölün 2,8 kilometre aşağısında yeni bir toprak kaymasının tespit edildiği ve bu durumun yeni bir su birikintisi ile set oluşturduğu aktarıldı.

Yetkililer Gyirong sınır kapısı yakınlarındaki kurtarma personelini güvenli bölgelere tahliye etti.