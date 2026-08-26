Nepal'de heyelan evleri böyle yuttu
26.08.2026 15:16
Nepal'de seller ve beraberindeki toprak kaymalarında en az 22 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişiden haber alınamıyor.
Nepal'de kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde insanların toprak kaymasının başlamasıyla kaçışmaya başladığı görülüyor. Nepal'in Tibet sınırında çok sayıda nokta su altında kaldı.
Yetkililer, bölgede meydana gelen depremin bir çığı tetiklediğini belirtiyor. Çığla birlikte dağdan kopan toprak ve kaya parçalarının nehre düştüğü açıklandı.
Bunun üzerine büyük çapta sel ve toprak kayması meydana geldi. Doğal afet nedeniyle, köprüler ve enerji altyapısı zarar gördü. En az 22 kişi ise yaşamını yitirdi.
Tibet sınırında nehir kenarında yaşayan halka yüksek yerlere sığınmaları çağrısı yapıldı. Çin sınır kapısı yakınlarında da ani sel baskınları ve heyelan meydana geldi.
TURİSTLERLE İRTİBAT KURULAMIYOR
Nepal Turizm Kurumu, 291'i yabancı uyruklu olmak üzere en az 384 turistle irtibat kurulamadığını açıkladı. Yabancı uyruklu kişilerin 105'inin Hindistan vatandaşı olduğu belirtildi.