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Nepal'de heyelan evleri böyle yuttu

26.08.2026 15:16

NTV - Haber Merkezi

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Nepal'de seller ve beraberindeki toprak kaymalarında en az 22 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişiden haber alınamıyor.

Nepal'de heyelan evleri böyle yuttu
Reuters

Nepal'de kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde insanların toprak kaymasının başlamasıyla kaçışmaya başladığı görülüyor. Nepal'in Tibet sınırında çok sayıda nokta su altında kaldı.

Nepal'de heyelan evleri böyle yuttu 1
AFP

Yetkililer, bölgede meydana gelen depremin bir çığı tetiklediğini belirtiyor. Çığla birlikte dağdan kopan toprak ve kaya parçalarının nehre düştüğü açıklandı.

Nepal'de heyelan evleri böyle yuttu 2
Reuters

Bunun üzerine büyük çapta sel ve toprak kayması meydana geldi. Doğal afet nedeniyle, köprüler ve enerji altyapısı zarar gördü. En az 22 kişi ise yaşamını yitirdi.

Nepal'de heyelan evleri böyle yuttu 3
Reuters

Tibet sınırında nehir kenarında yaşayan halka yüksek yerlere sığınmaları çağrısı yapıldı. Çin sınır kapısı yakınlarında da ani sel baskınları ve heyelan meydana geldi.

TURİSTLERLE İRTİBAT KURULAMIYOR 4
Reuters

TURİSTLERLE İRTİBAT KURULAMIYOR

Nepal Turizm Kurumu, 291'i yabancı uyruklu olmak üzere en az 384 turistle irtibat kurulamadığını açıkladı. Yabancı uyruklu kişilerin 105'inin Hindistan vatandaşı olduğu belirtildi. 