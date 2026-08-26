Nepal'de heyelan evleri böyle yuttu. Yüzlerce kişiden haber alınamıyor

Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki Himalaya sınır hattını vuran büyük sel felaketinde en az 95 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Bölgede bulunan yüzlerce turistle ise bağlantı kurulamadığı bildirildi.

Nepal polisinin paylaştığı görüntülerde, taşan nehrin büyük bir hızla ilerleyerek önüne çıkan evleri sürüklediği görüldü. Sel ve beraberindeki toprak kaymaları yolları, köprüleri, evleri ve enerji tesislerini de vurdu.

Nepal Turizm Kurulu'nun ilk açıklamasında, seyahat ve turizm şirketlerinden alınan bilgiler doğrultusunda 291'i yabancı, 93'ü Nepalli olmak üzere 384 kişinin etkilenen bölgelerde kayıp olarak bildirildiği belirtildi.