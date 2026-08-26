Nepal'de heyelan evleri böyle yuttu. Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
26.08.2026 15:16
Son Güncelleme: 26.08.2026 16:51
Nepal'de seller ve beraberindeki toprak kaymalarında en az 95 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişiden haber alınamıyor.
YÜZLERCE TURİSTTEN HABER ALINAMIYOR
Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki Himalaya sınır hattını vuran büyük sel felaketinde en az 95 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Bölgede bulunan yüzlerce turistle ise bağlantı kurulamadığı bildirildi.
Nepal polisinin paylaştığı görüntülerde, taşan nehrin büyük bir hızla ilerleyerek önüne çıkan evleri sürüklediği görüldü. Sel ve beraberindeki toprak kaymaları yolları, köprüleri, evleri ve enerji tesislerini de vurdu.
Nepal Turizm Kurulu'nun ilk açıklamasında, seyahat ve turizm şirketlerinden alınan bilgiler doğrultusunda 291'i yabancı, 93'ü Nepalli olmak üzere 384 kişinin etkilenen bölgelerde kayıp olarak bildirildiği belirtildi.
TURİSTİK BÖLGE SEL ALTINDA
Sel, Nepal'in popüler Langtang yürüyüş rotasının başlangıç noktası olan Syabrubesi'yi de vurdu. Bölge aynı zamanda Kailash Mansarovar'a giden Hindu hacılar tarafından kullanılan önemli güzergahlardan biri.
Tibet tarafında ise selin yol açtığı toprak kayması, Nepal ile Çin arasındaki önemli kara geçişlerinden Gyirong Sınır Kapısı'nı etkiledi. Bölgeye ulaşımı sağlayan yolların yanı sıra iletişim ve elektrik hatları da kesildi.
SEL VE HEYELANI NE TETİKLEDİ?
Felaketin kesin nedeni henüz belirlenmedi. İlk değerlendirmelere göre bölgede meydana geldiği düşünülen bir depremin, Lhende Khola Nehri üzerinde buz ve kaya çığını tetiklemiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Hem Nepal hem de Tibet'ten geçen nehirde oluşan çığın su akışını etkileyerek büyük sele yol açmış olabileceği değerlendiriliyor.
Yetkililer, tehlikenin henüz tamamen geçmediği konusunda uyardı. Lhende Khola'nın yukarı kesimlerinde halen bir tıkanıklığın bulunduğu ve bunun çözülmesi halinde ikinci bir sel dalgasının meydana gelebileceği belirtildi.
Tibet sınırında nehir kenarında yaşayan halka yüksek yerlere sığınmaları çağrısı yapıldı. Çin sınır kapısı yakınlarında da ani sel baskınları ve heyelan meydana geldi.
YÜZLERCE KURTARMA GÖREVLİSİ BÖLGEDE
Nepal polisi ve ordusu arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yüksek su seviyesi nedeniyle helikopterlerin bazı noktalara iniş yapamadığı bildirildi.
Çin, sınır bölgesindeki çalışmalara en az 574 kurtarma görevlisi gönderdi. Hindistan, Nepal yönetimiyle yardım ve kurtarma faaliyetleri için koordinasyon halinde olduğunu açıklarken, Güney Kore de bölgede kayıp olan vatandaşları için hükümet yetkilileri, itfaiye ve polis personelinden oluşan hızlı müdahale ekibi göndermeye hazırlanıyor.