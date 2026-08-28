Nepal'de sel felaketi. 100’den fazla kişi tünelde mahsur kaldı

Nepal’de meydana gelen yıkıcı sellerin ardından, ülkenin kuzeyindeki Rasuwa bölgesinde bulunan Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali’nin tünelinde mahsur kalan 100’den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nepal ordusu, bölgeye iki helikopter gönderdi. Ordu Sözcüsü Raja Ram Basnet, çalışmaların zorlu koşullarda yürütüldüğünü belirterek, tünelin giriş noktalarının yerinin dahi tespit edilmesinin güç olduğunu söyledi.

Nepal Başbakanlık Ofisi, bölgede şimdiye kadar 350 kişinin “son derece riskli ve zorlu koşullarda” kurtarıldığını, ancak 100’den fazla kişinin hâlâ tünelde mahsur olduğunu açıkladı.

Mahsur kalanların yakınları ise bölgeden gelecek iyi haberi bekliyor. Eşi tünelde bulunan Sita Adhikari, iki gündür kendisinden haber alamadığını belirterek, “Nefes aldığımız sürece umudumuz olacak. Bir an önce kurtarılmaları gerekiyor” dedi.