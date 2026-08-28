Nepal'de sel felaketi. 100’den fazla kişi tünelde mahsur kaldı
28.08.2026 21:57
Nepal’de sel felaketinin ardından bir hidroelektrik santralinin tünelinde 100’den fazla kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarını sürdürürken, Hindistan da uzman bir ekip gönderdi.
Nepal’de meydana gelen yıkıcı sellerin ardından, ülkenin kuzeyindeki Rasuwa bölgesinde bulunan Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali’nin tünelinde mahsur kalan 100’den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Nepal ordusu, bölgeye iki helikopter gönderdi. Ordu Sözcüsü Raja Ram Basnet, çalışmaların zorlu koşullarda yürütüldüğünü belirterek, tünelin giriş noktalarının yerinin dahi tespit edilmesinin güç olduğunu söyledi.
Nepal Başbakanlık Ofisi, bölgede şimdiye kadar 350 kişinin “son derece riskli ve zorlu koşullarda” kurtarıldığını, ancak 100’den fazla kişinin hâlâ tünelde mahsur olduğunu açıkladı.
Mahsur kalanların yakınları ise bölgeden gelecek iyi haberi bekliyor. Eşi tünelde bulunan Sita Adhikari, iki gündür kendisinden haber alamadığını belirterek, “Nefes aldığımız sürece umudumuz olacak. Bir an önce kurtarılmaları gerekiyor” dedi.
Nepal’in talebi üzerine Hindistan da bölgeye uzman bir tünel kurtarma ekibi göndermeye hazırlanıyor.
Önce keşif ekibinin bölgeye giderek tüneldeki şartları ve ihtiyaç duyulan ekipmanı belirlemesi planlanıyor. Hindistan ayrıca Nepal’e sağlık ekibi ve taşınabilir Bailey köprüsü kurmak üzere mühendisler gönderecek.
Hindistan, zorlu tünel kurtarma operasyonlarında daha önce de görev almıştı. 2023’te Uttarakhand eyaletinde çöken bir tünelde mahsur kalan 41 işçi, 17 gün süren operasyonun ardından kurtarılmıştı. Operasyonun son bölümünde, dar alanlarda elle kazı yapan “rat-hole” madencileri kullanılmıştı.
Seller, Nepal’in yol ve köprülerinin yanı sıra enerji altyapısında da büyük hasara yol açtı.
Nepal Elektrik Kurumu, toplam 431,1 megavat kapasiteye sahip 11 hidroelektrik santrali ile bir güneş enerjisi santralinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.