Nepal'de zamana karşı yarış. "93 bin kişi etkilenmiş olabilir"

Selin vurduğu bölgelerde köyler, yollar ve enerji altyapısı büyük ölçüde tahrip oldu. Hayatta kalanlar ise evlerini ve yakınlarını kaybetmenin ardından haber bekliyor.

Afetten kurtulan Buddhi Ram Dangol, “Nehir yakınındaki bütün yerleşimler sürüklendi. Hiçbir şey kalmadı” sözleriyle yıkımın boyutunu anlattı.

Kardeşinden üç gündür haber alamadığını söyleyen Samjhana Thing ise “Hiçbir şey bilmiyoruz. Umarım güvenli bir yerdedir.” dedi.

Bölgede yiyecek ve su kaynaklarının da tükenmeye başladığı belirtilirken, ekipler mahsur kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.