Nepal'de zamana karşı yarış. "93 bin kişi etkilenmiş olabilir"
29.08.2026 08:42
Nepal'i vuran dev heyelanda kayıp sayısı 2 bin 400'ü aşarken, 623 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 93 bin kişinin etkilendiği tahmin edilen felakette yeni sel riski arama çalışmalarını güçleştiriyor.
HİNDİSTAN'A KADAR SÜRÜKLENMİŞ OLABİLİRLER
Nepal ve Çin'in Tibet bölgesini vuran, “tsunami benzeri” dev su, buz ve enkaz akışının ardından felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Çarşamba günü Himalayalar'da meydana gelen afetten günler sonra 2 bin 400'den fazla kişiden hala haber alınamıyor.
Arama kurtarma ekipleri şimdiye kadar 623 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yetkililer, bazı kurbanların sel sularıyla Nepal'in güneyindeki Hindistan'a kadar sürüklenmiş olabileceğini değerlendiriyor.
Kızılhaç, felaketten 93 bine yakın kişinin etkilenmiş olabileceğini ve can kaybının daha da artmasının beklendiğini açıkladı.
“NEHİR YAKININDAKİ HER ŞEY SÜRÜKLENDİ”
Selin vurduğu bölgelerde köyler, yollar ve enerji altyapısı büyük ölçüde tahrip oldu. Hayatta kalanlar ise evlerini ve yakınlarını kaybetmenin ardından haber bekliyor.
Afetten kurtulan Buddhi Ram Dangol, “Nehir yakınındaki bütün yerleşimler sürüklendi. Hiçbir şey kalmadı” sözleriyle yıkımın boyutunu anlattı.
Kardeşinden üç gündür haber alamadığını söyleyen Samjhana Thing ise “Hiçbir şey bilmiyoruz. Umarım güvenli bir yerdedir.” dedi.
Bölgede yiyecek ve su kaynaklarının da tükenmeye başladığı belirtilirken, ekipler mahsur kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.
NEPAL'DE 616 KİŞİ ÖLDÜ
Nepal, cumartesi günü ülkedeki can kaybının 616'ya yükseldiğini açıkladı.
Nepal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu'na göre ülkede 517'si yabancı 1.924 kişiden haber alınamıyor.
Kayıp listesine bölgedeki büyük hidroelektrik projelerinde çalışan 933 işçi de eklendi. Tibet'teki kutsal Kailaş Dağı'na giden hacılar ve dağ yürüyüşü yapan turistler de kayıplar arasında bulunuyor.
Hindistan'da ise Nepal'den akan nehirlerde yedi kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer bu kişilerin sel felaketinin kurbanları olduğuna inanıyor.
TİBET'TE 554 KİŞİ KAYIP
Çin'in Tibet bölgesinde de arama çalışmaları devam ediyor. Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre Tibet'te 7 kişi hayatını kaybetti, 554 kişi ise kayıp.
Yetkililer bölgede mahsur kalan 555 turist ile 499 Çin vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.
Cumartesi sabahı ise felaketin en ağır vurduğu Gyirong bölgesinde iki köylünün sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.
YENİ SEL TEHLİKESİ ARAMALARI DURDURDU
Arama kurtarma çalışmalarının önündeki en büyük tehlikelerden biri ise yeni bir sel ihtimali.
Buz, kaya ve çamurun nehirleri tıkaması sonucu bölgede dev doğal göller oluştu. Bunlardan bazılarının önündeki doğal setlerin çökme ihtimali kurtarma ekiplerini de doğrudan tehdit ediyor.
Nepal polisi, Tibet tarafındaki doğal barajlardan birinin yeniden çöktüğü yönünde bilgi alınmasının ardından kurtarma görevlilerine “derhal güvenli bölgelere geçin” uyarısı yaptı.
Çin de yeni sel riski nedeniyle Gyirong'daki arama kurtarma çalışmalarını geçici olarak durdurdu. Daha sonra tehlikenin azaldığı açıklandı.
100'DEN FAZLA KİŞİ İÇİN TÜNELDE KURTARMA OPERASYONU
Nepal ordusu, Trishuli 3A hidroelektrik projesinin tünellerinden birinde mahsur kalan kişilerin yerini tespit etti.
Bölgeye iki helikopter gönderildi ancak tünelin giriş noktalarını bulmanın bile son derece güç olduğu belirtildi.
Ordu Sözcüsü Raja Ram Basnet, hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeden yaklaşık 350 işçi ve bölge sakininin kurtarıldığını, aynı bölgede mahsur kalan 100'den fazla kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Başka bir baraj projesinde çalışan Buddha Tamang ise sel geldiği sırada bir tünelde olduğu için hayatta kaldığını anlattı. Tamang, “Diğer tarafta çalışan üst düzey görevlilerin hepsi sürüklendi” dedi.
HACILAR DA KAYIPLAR ARASINDA
Felaket sırasında bölgede bulunan çok sayıda yabancı, Tibet'teki Kailaş Dağı'na hac yolculuğu yapıyordu.
56 kişiyle otobüsle Çin sınırına ilerleyen Sivaranjani Muthunathan, başlangıçta önlerindeki yoğunluğu trafik sıkışıklığı sandıklarını söyledi.
Ancak kısa süre sonra çevrelerini sis veya dumana benzeyen bir tabakanın kapladığını ve ardından büyük bir sel dalgasının üzerlerine doğru geldiğini anlattı.
Muthunathan, çevrelerindeki araçların suya kapıldığını veya çamurun altında kaldığını, kendilerinin ise otobüsten çıkarak bir tepeye tırmanıp kurtulduklarını söyledi.
Binlerce kişinin hâlâ kayıp olduğu bölgede ekipler bir yandan hayatta kalanlara ulaşmaya çalışırken, diğer yandan yeni sel ve heyelan tehlikesi nedeniyle çalışmalarını son derece güç koşullarda sürdürüyor.