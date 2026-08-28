Nepal'deki felaket nasıl geldi? Uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
28.08.2026 01:48
Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu ağır. Hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı. Uydu görüntülerinde hem felaketin boyutu hem de nedeni ortaya çıktı.
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Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattını vuran sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor. En az 389 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişiden ise halen haber alınamadığı bildirildi.
Nepal afet yönetim kurumunun son açıklamasına göre, 823 kişiyle bağlantı kurulamadı. Bunların en az 579'unun Nepalli ve yabancı turistlerden oluştuğu bildirildi.
Çin makamları ise Tibet'te 558 kişinin kayıp olduğunu, bunlardan 260'ının yabancı olduğunu açıkladı.
FELAKET NEDEN MEDEN GELDİ?
Bölgeden yansıyan uydu görüntülerine göre felaketi tetikleyen olay, bir buzuldan kopan büyük bir kütlenin, binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklenmesi.
Uzmanlara göre bu, yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Buzulun koptuğu bölgeyse başkent Katmandu’nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunuyor.
Eski uydu görüntülerinde kütlenin kopmadan önceki hali görünüyor…
Yeni görüntülerde ise kütlenin koptuğu ve aşağı kaydığı görülüyor.
ÖNÜNE ÇIKAN HER ŞEYİ YUTTU
Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası, vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal ile Tibet sınırda bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu.
Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil.
Bilim insanları, iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor.
Uydu görüntüleri felaket nedenine ilişkin bilgiler verirken yıkımın boyutunu da gözler önüne serdi. Felaket öncesi görüntülerle sonraki görüntülere bakıldığında yıkıcı sel ve heyelanın yerleşim yerlerini yok ettiği görülüyor.
Selin yol açtığı toprak kayması, Nepal ile Çin arasındaki önemli kara geçişlerinden Gyirong Sınır Kapısı'nı da tamamen yıktı.
Bölgeye ulaşımı sağlayan yolların yanı sıra iletişim ve elektrik hatları da kesildi.