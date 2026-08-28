Nepal'deki felaket nasıl geldi? Uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

Buz kütlesinin oluşturduğu devasa su ve moloz dalgası, vadi boyunca kuzeybatıya ilerleyerek Nepal ile Tibet sınırda bulunan nehre yöneldi ve önüne çıkan her şeyi yuttu.



Buzulun çökmesine neyin sebep olduğu henüz net değil.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışının buzulun çöküşünü hızlandırmış olabileceğini belirtse de kesin nedeni belirlemek için henüz erken olduğunu vurguluyor.