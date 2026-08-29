Nepal'deki sel felaketinde bir Türk vatandaşı kayıp
29.08.2026 05:26
Nepal'deki yerleşim yerlerini yutan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 579'a yükseldi. Felaketin ardından tur rehberi Türk vatandaşı Elena Öksüz'den haber alınamıyor.
Nepal'de yaşanan sel felaketinde bir Türk vatandaşı da kayboldu. Tur rehberi olan, Elena Öksüz'den 26 Ağustos tarihinden bu yana haber alınamıyor. Aynı zamanda Rusya vatandaşı da olan Öksüz'ün Litvanya'dan Nepal'e gittiği biliniyor.
İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, “Elena Öksüz bu bölgede ve 8 Ağustos'tan beri Tibet'ten Nepal'e giriş yapıyor. Nepal bölgesinde yine batıdan gelen karışık bir grupla birlikte buluşarak oradaki turlarını yapıyorlar. Elena'nın 26'sındaki bu olayla birlikte otelden ayrıldığını biliyoruz.” dedi.
Öksüz'ün Nepal'e girerken kullandığı olduğu pasaport Rus pasaportu olduğu için Dışişleri Bakanlığı'nın haberi olmadığını söyleyen Eracun, çifte vatandaşlığı olduğunu ve vize muafiyetinden faydalanmak amacıyla Rus pasaprotunu kullandığını belirtti.
Öksüz'ün kayıtlı olduğu, İstanbul Rehberler Odası, Dışişleri Bakanlığıyla da irtibata geçildiğini belirtti.
Öksüz'ün Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'a giderek ekiplere çevirmenlik yaptığı da biliniyor.
Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 579'a yükseldiği belirtildi.
Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiğini bildirdi.
KAYIP SAYISI 1924'E YÜKSELDİ
Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumunun açıklamasında, arama kurtarma çalışmaları kapsamında yaklaşık 4 bin kişinin sel bölgelerinden kurtarıldığı belirtildi.
517'si yabancı uyruklu olmak üzere 1924 kişinin halen kayıp olduğu aktarılan açıklamada, kayıp kişilerin bulunması ve selden etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması için 15 bin güvenlik personelinin arama kurtarma çalışmalarında görev yaptığı ifade edildi.
Öte yandan Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirilmişti.
UZMANLAR BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET EDİYOR
Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.
Uzmanlara göre, felakete sebep olan yaklaşık 600 metre genişliğinde bir buz kütlesiydi. Bir buzuldan kopan büyük kütle, binlerce metre aşağıdaki vadiye sürüklendi. Buz kütlesi, devasa su ve moloz dalgasının oluşmasına sebep oldu. Evler, altyapı tesisleri, köprüler, yollar suya kapılarak yok oldu.
İKİNCİ FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Nepal'deki felaketten sonra ikinci sel riski paniğe yol açtı. Çinli ve Nepalli yetkililere göre, buzul çığı nedeniyle Himalayalar'dan kopan kaya parçaları bir noktada birikti.
Bu sayede büyük bir yapay göl meydana geldi. Suyun 3 milyon metreküp hacme ulaştığı belirtildi.
Moloz birikintileri, bin 200 olimpik havuza eş değer olduğu açıklanan suyun basıncına dayanamayıp patladı.
Çinli ve Nepalli yetkililer, sel felaketinden sonra gölü takibe aldığı için korkulan olmadı. Bölge halkına yüksek bölgelere sığınmaları için uyarı yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına biriken su taşmadan hemen önce ara verildi. Böylece can kaybının önüne geçildi.