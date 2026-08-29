Nepal'deki sel felaketinde bir Türk vatandaşı kayıp

Nepal'deki felaketten sonra ikinci sel riski paniğe yol açtı. Çinli ve Nepalli yetkililere göre, buzul çığı nedeniyle Himalayalar'dan kopan kaya parçaları bir noktada birikti.

Bu sayede büyük bir yapay göl meydana geldi. Suyun 3 milyon metreküp hacme ulaştığı belirtildi.

Moloz birikintileri, bin 200 olimpik havuza eş değer olduğu açıklanan suyun basıncına dayanamayıp patladı.



Çinli ve Nepalli yetkililer, sel felaketinden sonra gölü takibe aldığı için korkulan olmadı. Bölge halkına yüksek bölgelere sığınmaları için uyarı yaptı. Arama kurtarma çalışmalarına biriken su taşmadan hemen önce ara verildi. Böylece can kaybının önüne geçildi.