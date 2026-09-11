Nepal'deki sel felaketinin faturası 5 milyar dolara yaklaştı
11.09.2026 14:50
Nepal Dışişleri Bakanlığı, 1400'den fazla kişinin öldüğü buzul felaketinin ardından yeniden inşa maliyetinin 4,78 milyar dolara ulaşacağını duyurdu.
Nepal Dışişleri Bakanlığı, geçen ay bir buzul dağının çökmesiyle başlayan sellerin ardından yeniden inşa maliyetinin 4,78 milyar doları bulacağını açıkladı.
Bakanlık Sözcüsü Lok Bahadur Chhetri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada toplam tahmini ihtiyacın yaklaşık 4,78 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bunun yaklaşık 57,67 milyon dolarının önümüzdeki altı ay içinde kısa vadeli yeniden inşa ve toparlanma çalışmaları için, yaklaşık 4,71 milyar dolarının ise uzun vadeli yeniden inşa için gerekeceği öngörülüyor" dedi.
AFP ajansının aktardığına göre Sözcü Chhetri, zararın ve hasarın boyutunu, toparlanma ve yeniden yapılanma gereksinimlerini bütünüyle saptamak amacıyla hükümetin afet sonrası kapsamlı bir ihtiyaç analizi yürüttüğünü de sözlerine ekledi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı ön değerlendirmede de yalnızca binalardaki hasarın 158 milyon dolar düzeyinde kaldığı, ancak yollar, köprüler, tarım arazileri ve insani yardım masrafları hesaba katıldığında toplam kaybın çok daha yüksek seviyelere çıkacağı vurgulandı.
84 binden fazla kişiye yardım ulaştırmak amacıyla 50 milyon dolarlık yardım çağrısı başlatan BM, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etse de operasyonların odağının artık yardım ve iyileştirme çalışmalarına kaydığını bildirdi.
Çin-Nepal sınırında 26 Ağustos'ta meydana gelen ve tsunami etkisi yaratan taşkınlarda toplam can kaybı 1428'e ulaştı, 5 bin 649'dan fazla kişinin akıbeti ise bilinmiyor.
Kayıplar arasında, turist ve hacıların da dahil olduğu yaklaşık 800 yabancı uyruklu kişi yer alıyor.
Nepal Afet Ajansı, bugün itibarıyla 1385 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 5 bin 130 civarında kişinin kayıp olduğunu kaydetti.
Çin devlet medyası ise ülke sınırları içinde 43 kişinin öldüğünü, 519 kişinin kaybolduğunu duyurdu.
Çamurla kaplanan hidroelektrik santrali tünellerinde kurtarma ekipleri kazı çalışmalarını sürdürüyor; kayıp yüzlerce işçinin bu tünellerde kaldığı belirtiliyor.
Felaketin ardından tünellerin derinliklerinden üç kişi sağ çıkarılmıştı. Yaklaşık bir hafta önce sağ kurtarılan bir Çin vatandaşından bu yana yeni bir hayatta kalma vakası teyit edilmedi.
Nepal Başbakanı Balendra Shah, ülkenin iklim değişikliği kaynaklı afetlerini uluslararası toplumun gündemine "güçlü şekilde taşıma" sözü verdi.
Shah, liderlik makamındaki ilk yurt dışı ziyaretini bu acil başlığı görüşmek üzere BM Genel Kurulu'na gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Amrit Bahadur Rai, Başbakan Shah'ın BM kürsüsünden uluslararası kamuoyunun dikkatini iklim krizine çekeceğini ve Nepal'in yaşadığı can ile mal kayıplarını aktaracağını dile getirdi.
Ülke liderleri, hızla değişen dağ ekosistemine uyum sağlayabilmek adına uzun vadeli küresel desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.
Sanayileşmiş ülkelerle kıyaslandığında küresel sera gazı emisyonlarının yalnızca cüzi bir kısmına neden olan 30 milyon nüfuslu Nepal, çoğunlukla kırsal bir yapıya sahip.
Buzul çökmesinin kesin nedeni henüz tam olarak aydınlatılamasa da, bilim insanları küresel sıcaklık artışıyla birlikte dünyanın en yüksek sıradağları olan Himalayalar'daki buzulların hızla eridiğini ve felaket riskinin arttığını vurguluyor.