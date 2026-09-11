Nepal'deki sel felaketinin faturası 5 milyar dolara yaklaştı

Nepal Dışişleri Bakanlığı, geçen ay bir buzul dağının çökmesiyle başlayan sellerin ardından yeniden inşa maliyetinin 4,78 milyar doları bulacağını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Lok Bahadur Chhetri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada toplam tahmini ihtiyacın yaklaşık 4,78 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bunun yaklaşık 57,67 milyon dolarının önümüzdeki altı ay içinde kısa vadeli yeniden inşa ve toparlanma çalışmaları için, yaklaşık 4,71 milyar dolarının ise uzun vadeli yeniden inşa için gerekeceği öngörülüyor" dedi.

AFP ajansının aktardığına göre Sözcü Chhetri, zararın ve hasarın boyutunu, toparlanma ve yeniden yapılanma gereksinimlerini bütünüyle saptamak amacıyla hükümetin afet sonrası kapsamlı bir ihtiyaç analizi yürüttüğünü de sözlerine ekledi.