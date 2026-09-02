Nepal'i vuran felaketin arkasında ne var? Uzmanlar 3 riske dikkat çekti

Doğal tehlikelerin büyük felaketlere dönüşmesinde insan faaliyetleri de önemli rol oynuyor.

Son yıllarda nehir kıyısındaki kasaba ve köylerde ekonomik faaliyetler yoğunlaşırken turizm büyüdü ve çok sayıda hidroelektrik tesisi inşa edildi.

Uzmanlar, “Bu seller her zaman yaşanıyordu. Ancak artık bu dik vadilerde çok daha fazla insan ve altyapı var.” dedi.

Bu nedenle geçmişte sınırlı sayıda insanı etkileyebilecek bir doğa olayı, bugün çok daha ağır sonuçlara yol açabiliyor.