Neredeyse hiç kullanılmıyor. Boş ofise servet akıttılar
13.10.2026 12:18
Dünya futbolunu yöneten FIFA'nın, Donald Trump'a ait lüks gökdelende neredeyse hiç kullanılmayan bir daire için 4 milyon dolarlık kiralama sözleşmesi yaptığı ortaya çıktı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası öncesinde New York'taki Trump Tower gökdeleninde yaklaşık 4 milyon dolar bedelle 7 yılı aşkın süreli bir ofis kiraladı.
New York Times (NYT) gazetesinin anlaşmaya doğrudan dahil olan iki yetkiliye ve incelenen belgelere dayandırdığı habere göre, 17. katta görkemli bir törenle açılan yaklaşık 465 metrekarelik lüks süit, büyük oranda boş ve atıl vaziyette duruyor.
Sözleşmenin daha önce kamuoyuna yansımayan ayrıntıları, üst düzey bazı FIFA yöneticileri arasında endişeye yol açtı.
Yetkililer, vergi oranlarının yüksek olduğu New York eyaletinde, ortada açık bir kurumsal gereksinim yokken ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı bir binada temsilcilik açılmasına itiraz etti.
FIFA'nın ABD'deki operasyonları temel olarak Miami'deki iki ofis üzerinden yürütülüyor ve kurumun New York'taki adreste tam zamanlı personel görevlendirme planı yok.
KARARIN ARDINDA INFANTINO VAR
Söz konusu adımı doğrudan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun teşvik ettiği aktarılıyor. FIFA, kiralama bedelinin piyasa şartlarına uygunluğunu teyit etmek amacıyla uluslararası bir gayrimenkul danışmanlık şirketinden hizmet aldı.
Ancak belgeler, New York'ta açılacak yeni bir ofisin kurum için ek vergi yükümlülükleri doğurabileceği uyarısında bulunulduğunu gösteriyor.
FIFA bu sebeple, söz konusu vergi yükümlülüğünden kaçınmak amacıyla Trump Tower'daki ofiste hiçbir ticari veya kurumsal faaliyet yürütülmeyeceğini hukukçular vasıtasıyla kayıt altına aldı.
Kira sözleşmesini savunan FIFA yönetimi, tutarın piyasa rayicinde olduğunu, anlaşmanın yerel yasalara uygun hazırlandığını ve kurum içi standart onay süreçlerinden geçtiğini duyurdu.
Ofisin üst düzey protokol ve futbol yöneticileriyle yapılan görüşmeler ve özel etkinlikler için değerlendirildiğini belirten kurum, alanın çoğunlukla her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönemlerinde kullanıldığını bildirdi.
FIFA'nın açıklamasında ayrıca, "New York küresel bir şehir, FIFA da küresel bir teşkilattır; dolayısıyla FIFA'nın orada varlık göstermesi mantıklıdır" ifadesine yer verildi.
Trump'ın oğlu Eric Trump, açılış sırasında küresel futbol teşkilatına ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını dile getirmişti.
USULSÜZLÜK SUÇLAMALARI ARTTI
Kurum içinden ve dışından isimler, bu kiralama hamlesini Infantino'nun Trump yönetimiyle yakınlık kurma çabasının yeni bir adımı olarak yorumluyor.
NYT'ye konuşan FIFA'nın eski yönetişim direktörü Miguel Maduro, ABD Başkanı ile bağlantılı bir mülkün kiralanmasının kurumun çıkar çatışması kurallarını ihlal edebileceğini söyledi.
Maduro, "Trump Organization ile yapılan bu anlaşma, FIFA'nın ABD'deki Dünya Kupası çıkarları ve Başkan Trump'ın 'Barış Kurulu' ile ortaklığı ışığında açık bir çıkar çatışması yaratıyor" değerlendirmesini yaptı.
FIFA, söz konusu girişim kapsamında şubat ayında Gazze'de futbol sahaları ve bir stadyum inşa etme önerisi sunmuştu.
FIFA ve diğer önde gelen futbol kurumlarında daha önce görev yapmış olan Alex Phillips ise Trump Tower'daki ofis için "tamamen gereksiz bir yaranma hamlesi" nitelendirmesinde bulundu.
Infantino ile Trump arasındaki yakın ilişkiler, Norveç Futbol Federasyonunun da etik şikayetinde bulunmasına zemin hazırladı.
Infantino'nun ABD Başkanı lehine attığı adımlar kiralama kararıyla sınırlı kalmadı.
Trump için özel bir barış ödülü oluşturan Infantino, Dünya Kupası sürecinde ABD Milli Takımı'nın yıldız forveti Folarin Balogun'un aldığı cezayı da Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından kaldırdı. Bu karar, kuruma yönelik siyasi müdahale ve taraflılık suçlamalarını beraberinde getirdi.
Turnuvanın ardından Infantino'nun üzerindeki baskı daha da arttı.
FIFA lideri, gelecekteki turnuvaların bir bölümünü Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşinin yönettiği özel bir yatırım fonuna satmak üzere gizli görüşmeler yürütmekle itham edildi.
Bu planın ardından Avrupa futbolunun çatı kuruluşu olan UEFA, konuyu ceza mahkemesine taşımakla tehdit etti.
Infantino ise kendisine yöneltilen eleştirileri "organize karalama kampanyası" olarak nitelendiriyor.