Neredeyse hiç kullanılmıyor. Boş ofise servet akıttılar

Kurum içinden ve dışından isimler, bu kiralama hamlesini Infantino'nun Trump yönetimiyle yakınlık kurma çabasının yeni bir adımı olarak yorumluyor.

NYT'ye konuşan FIFA'nın eski yönetişim direktörü Miguel Maduro, ABD Başkanı ile bağlantılı bir mülkün kiralanmasının kurumun çıkar çatışması kurallarını ihlal edebileceğini söyledi.

Maduro, "Trump Organization ile yapılan bu anlaşma, FIFA'nın ABD'deki Dünya Kupası çıkarları ve Başkan Trump'ın 'Barış Kurulu' ile ortaklığı ışığında açık bir çıkar çatışması yaratıyor" değerlendirmesini yaptı.

FIFA, söz konusu girişim kapsamında şubat ayında Gazze'de futbol sahaları ve bir stadyum inşa etme önerisi sunmuştu.

FIFA ve diğer önde gelen futbol kurumlarında daha önce görev yapmış olan Alex Phillips ise Trump Tower'daki ofis için "tamamen gereksiz bir yaranma hamlesi" nitelendirmesinde bulundu.

Infantino ile Trump arasındaki yakın ilişkiler, Norveç Futbol Federasyonunun da etik şikayetinde bulunmasına zemin hazırladı.

Infantino'nun ABD Başkanı lehine attığı adımlar kiralama kararıyla sınırlı kalmadı.

Trump için özel bir barış ödülü oluşturan Infantino, Dünya Kupası sürecinde ABD Milli Takımı'nın yıldız forveti Folarin Balogun'un aldığı cezayı da Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından kaldırdı. Bu karar, kuruma yönelik siyasi müdahale ve taraflılık suçlamalarını beraberinde getirdi.

Turnuvanın ardından Infantino'nun üzerindeki baskı daha da arttı.

FIFA lideri, gelecekteki turnuvaların bir bölümünü Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşinin yönettiği özel bir yatırım fonuna satmak üzere gizli görüşmeler yürütmekle itham edildi.

Bu planın ardından Avrupa futbolunun çatı kuruluşu olan UEFA, konuyu ceza mahkemesine taşımakla tehdit etti.

Infantino ise kendisine yöneltilen eleştirileri "organize karalama kampanyası" olarak nitelendiriyor .