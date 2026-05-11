Netanyahu, ABD'ye bağımlılığı kesmek istiyor

Mevcut mali tabloya göre İsrail, ABD'den yıllık yaklaşık 3,8 milyar dolar askeri yardım alırken, iki ülke arasında 2018-2028 dönemini kapsayan toplam 38 milyar dolarlık bir yardım anlaşması bulunuyor.

Netanyahu bu yardımı tamamen sonlandırmak istese de Ekim 2023'te Gazze'de başlayan savaşın ardından ABD kamuoyunda ve Kongresi'nde İsrail’e yönelik geleneksel iki partili desteğin zayıfladığı görülüyor.

Mart ayında yapılan bir anketine göre, ABD'li yetişkinlerin yüzde 60'ı İsrail hakkında olumsuz görüş bildirirken, Netanyahu'ya olan güvensizlik oranı da bir önceki yıla göre yedi puan artarak yüzde 59'a yükseldi.

Netanyahu, ABD'deki bu destek kaybını doğrudan sosyal medyaya bağlayarak, isim vermediği bazı ülkelerin sosyal medyayı manipüle ederek İsrail'e büyük zarar verdiğini savundu.

Kendi adına sansüre inanmadığını iddia eden Başbakan, bu manipülasyonların Amerikan kamuoyundaki algıyı bozduğunu ileri sürdü.

Öte yandan, 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan savaşın ardından Netanyahu’nun yakın müttefiki Donald Trump’a olan desteğin de azaldığı, savaşın küresel enflasyonu ve yakıt fiyatlarını tetiklediği gözlemleniyor.