Netanyahu'nun en büyük rakibi Gadi Eisenkot kimdir?

İsrail, 7 Ekim 2023'te Filistinli grupların İsrail'e saldırmasından üç yıl sonra ilk kez dün sandık başına gitti ve ilk sonuçlar, hem Başbakan Binyamin Netanyahu hem de karşısındaki eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un mutlak zafer elde edemediğini gösteriyor.

Oyların yüzde 28'inden fazlası sayılırken, Netanyahu liderliğindeki blok geriye düştü.

Muhalefet cephesi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin de desteğiyle oyların yüzde 51,3'ünü (yaklaşık 819 bin 500 oy) alarak öne geçerken, Netanyahu'nun bloğu yüzde 48,7'de (yaklaşık 778 bin 400 oy) kaldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin paylaştığı güncel verilere göre, Netanyahu bloğunun oy oranı yüzde 50,4'ten gerilerken, muhalefet cephesi ise yüzde 49,6'dan yükselişe geçti ve bu yükselişte oyların yaklaşık yüzde 12'sini alan Arap listeleri kritik bir rol oynadı.

Süreci yakından takip eden ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya verdiği desteğin ardından ibrenin tersine döndüğünü iddia ederek, başbakanın geriden gelip durumu başa baş hale getirdiğini ve hatta zafer kazanabileceğini ileri sürdü.