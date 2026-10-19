Netanyahu'nun güvenlik sunumunda dikkat çeken Türkiye ayrıntısı. İttifakları nasıl yorumladı?
19.10.2026 21:04
Son Güncelleme: 19.10.2026 21:24
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni ulusal güvenlik doktrinini açıkladığı sunumda Ortadoğu'daki ülkeleri farklı ittifaklar içerisinde gösteren bir harita kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Ekim'de İsrailli gazetecilere yaptığı sunumda ülkesinin yeni ulusal güvenlik doktrinini tanıttı.
Netanyahu'nun sunumunda kullandığı, Ortadoğu'daki jeopolitik ittifakları gösteren harita dikkat çekti.
Haritada Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan aynı grupta gösterilirken, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran'ın çevresindeki güçler ayrı eksenler olarak sınıflandırıldı.
TÜRKİYE, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN VE PAKİSTAN AYNI GRUPTA
Daha önce Alman Friedrich Ebert Vakfı tarafından hazırlandığı anlaşılan ve Netanyahu'nun sunumunda kullanılan haritada bölgesel ilişkiler üç temel eksende ele alınıyor.
Yeşil renkle gösterilen Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan, "Sünni Elmas İttifakı" adı verilen grupta bulunuyor.
Suriye, Ürdün, Katar, Kuveyt ve Filistin Yönetimi gibi aktörler ise bu grupla dostane ilişkiler içerisinde değerlendiriliyor.
İsrail ve BAE, haritada mavi renkle gösterilen ve "Altıgen İttifakı" olarak adlandırılan başka bir eksende yer alıyor.
Yunanistan, Hindistan, Etiyopya ve Somaliland gibi aktörler de İsrail ve BAE'nin dost olarak gördüğü ülkeler ve bölgeler arasında sınıflandırılıyor.
İran ise mor renkle gösterilirken, Tahran'la bağlantılı silahlı gruplar "Direniş Ekseni" başlığı altında değerlendiriliyor.
Haritanın kullanıldığı sunumda Netanyahu, İsrail'in güncellenen ulusal güvenlik doktrinini de açıkladı.
İsrail Başbakanlığı tarafından yayımlanan üç sayfalık belgede, ülkenin güvenlik politikasını şekillendirecek 10 temel ilkeye yer verildi.
Netanyahu, 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından İsrail'in geleneksel güvenlik anlayışını değiştirmesi gerektiğini savundu.
Yeni doktrinde, tehditleri kontrol altında tutmaya dayanan savunma yaklaşımının yerine önleyici saldırılara öncelik verilmesi öngörülüyor.
Belgede ayrıca sınır bölgelerinde gerektiğinde tampon alanlar oluşturulması, yerli savunma sanayisinin güçlendirilmesi, teknolojik üstünlüğün korunması ve yeni bölgesel ittifakların geliştirilmesi hedefleri bulunuyor.
SEÇİMLERDEN 9 GÜN ÖNCE AÇIKLANDI
Netanyahu'nun yeni güvenlik doktrini, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimlerinden dokuz gün önce kamuoyuna sunuldu.
Muhalefet lideri Yair Lapid ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, açıklanan belgeyi somut bir güvenlik stratejisinden yoksun olmakla eleştirdi.
Muhalefet temsilcileri, Netanyahu'nun seçimler öncesinde güvenlik gündemini öne çıkararak hükümetinin geçmişteki güvenlik politikalarına yönelik eleştirileri geri plana itmeye çalıştığını savundu.
HARİTA DAHA ÖNCE DE YAYINLANDI
Diğer yandan Netanyahu'nun sunumunda yer verdiği haritanın, Almanya merkezli Friedrich Ebert Vakfı tarafından 19 Mayıs 2026'da yayımlandığı belirlendi.
Marc Saxer ve Marcus Schneider tarafından hazırlanan çalışma, Ortadoğu'daki savaşların ardından ortaya çıkan yeni jeopolitik yakınlaşmaları ele alıyor.
Çalışmada, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan arasında gelişen ilişkilerin hem İran'ın bölgesel etkisine hem de İsrail-BAE eksenine karşı bir denge unsuru oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Ancak haritadaki sınıflandırmalar, ülkeler arasında resmi bir askeri ittifak kurulduğu anlamına gelmiyor.
Netanyahu'nun sunumunda da haritada gösterilen bütün ülkelerin İsrail tarafından düşman olarak değerlendirildiğine ilişkin açık bir ifade yer almadı.