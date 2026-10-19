Netanyahu'nun güvenlik sunumunda dikkat çeken Türkiye ayrıntısı. İttifakları nasıl yorumladı?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , 18 Ekim'de İsrailli gazetecilere yaptığı sunumda ülkesinin yeni ulusal güvenlik doktrinini tanıttı.

Netanyahu'nun sunumunda kullandığı, Ortadoğu'daki jeopolitik ittifakları gösteren harita dikkat çekti.

Haritada Türkiye , Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan aynı grupta gösterilirken, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran'ın çevresindeki güçler ayrı eksenler olarak sınıflandırıldı.

TÜRKİYE, MISIR, SUUDİ ARABİSTAN VE PAKİSTAN AYNI GRUPTA

Daha önce Alman Friedrich Ebert Vakfı tarafından hazırlandığı anlaşılan ve Netanyahu'nun sunumunda kullanılan haritada bölgesel ilişkiler üç temel eksende ele alınıyor.

Yeşil renkle gösterilen Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan, "Sünni Elmas İttifakı" adı verilen grupta bulunuyor.

Suriye, Ürdün, Katar, Kuveyt ve Filistin Yönetimi gibi aktörler ise bu grupla dostane ilişkiler içerisinde değerlendiriliyor.

İsrail ve BAE, haritada mavi renkle gösterilen ve "Altıgen İttifakı" olarak adlandırılan başka bir eksende yer alıyor.

Yunanistan, Hindistan, Etiyopya ve Somaliland gibi aktörler de İsrail ve BAE'nin dost olarak gördüğü ülkeler ve bölgeler arasında sınıflandırılıyor.

İran ise mor renkle gösterilirken, Tahran'la bağlantılı silahlı gruplar "Direniş Ekseni" başlığı altında değerlendiriliyor.